放行臨時撥款 民主黨參院領袖成箭靶

2018-01-24

「夢想者」暫免遣返案 不保證立法

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國參院民主黨領袖舒默在與共和黨就保護無證移民「夢想者」（Dreamer）暫免遭遣返的「童年入境暫緩遣返」（DACA）計畫爭議達成協議後，放行臨時撥款法案的投票。然而該協議並不保證參院會立法，更沒有針對眾院支持該計畫有所著墨，而眾院對於延長夢想者的保護更是強烈反對。舒默的決定引發黨內左翼人士、移民權益團體的憤怒，而將政府關門之過歸咎於舒默的共和黨人，現在也將他認定是民主黨敗退將領。

舒默倒向溫和派 黨內左翼憤怒

過去兩天，舒默或許是華府內權力最大的民主黨領袖，他成功維持民主黨的團結，利用政府的支出法案為保護七十萬名夢想者奮戰。民主黨左翼人士希望舒默保持強硬的協商立場，然而溫和派黨籍參議員憂心政府關門的延長恐傷害他們十一月國會大選的選情。部份參議員二十一日與舒默會面，最後舒默選擇與他們站在一起，他的決定讓溫和派鬆了一口氣，但也可能使起草有利夢想者法案的努力難上加難。

左翼政治團體「漸進式改革運動委員會」指出，重啟政府是「瘋狂的」協議，是「軟弱的中右派民主黨人領導的屈服」。自由派團體「團結我們夢想」主管羅薩斯說：「承諾不能保護任何人免於遣返。對我們而言，延後就是意謂遣返。」在國會著墨移民議題甚深的民主黨眾議員古提雷茲說：「論到移民、拉丁裔民眾及其家庭，民主黨人仍不願背水一戰。」自由派團體「信條行動」的扎西德批評舒默：「華府最糟的談判者，甚至比川普還糟。」

右派人士也批評舒默，共和黨人指責他被自由派與倡議團體綁架，白宮與共和黨官員稱政府的關門是「舒默關門」。川普的好友、阿肯色州州長哈克比在臨時撥款法案過關後推文說，「舒默屈服了！」共和黨民調專家倫茨說，政府關門插曲暴露出兩黨的脆弱性，而或許民主黨更加脆弱，他說：「這裡沒有贏家，問題在於誰輸得最多。」

民意反關門也反遣返 決策兩難

舒默的困境或許反映美國人對移民議題的深刻歧見。根據路透與易普索二十二日公佈的民調顯示，五十五％的美國人認為政府不應關門，即使這意謂遣返夢想者亦然。但同時，有八十七％的民主黨人與六十％的共和黨人表示他們支持DACA計畫，而該計畫保護夢想者免於遣返。約五十三％受訪者表示，他們反對川普遏阻移民的核心要求、出資興建美墨邊牆。五十五％將政府關門歸咎於川普，僅三十三％認為是國會民主黨人的錯。