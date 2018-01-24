民主黨妥協 美政府關門危機暫解

2018-01-24

預算僅到2月8日 將針對「夢想者」重啟談判

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普任內第一次的政府關門危機，在參院民主黨人二十二日投票支持臨時撥款法案後解除。美國聯邦政府將可維持運作至二月八日，屆時若民主、共和兩黨仍未能就「童年入境暫緩遣返」計畫（DACA）爭議達成共識，恐將重演關門鬧劇。川普對於該危機持續六十九小時後便告化解感到得意，他二十二日晚間推文說，「在關門之爭上，共和黨人大勝，民主黨人屈服」。

兩黨若未達協議 政府恐再度關門

美國參院共和、民主兩黨因未能在十九日臨時撥款法案通過期限內，就DACA爭議達成協議，致使聯邦政府於二十日零時起關門。又稱為「夢想者」（Dreamers）的該計畫將於三月五日到期，屆時估計有七十萬名童年時隨父母抵達美國的年輕移民面臨遣返。川普力圖廢除該計畫。

參議院民主黨領袖舒默在與共和黨領袖麥康奈展開兩天的談判後，二十二日宣佈民主黨將投票支持臨時撥款法案，讓政府可以運作至二月八日。根據雙方的協議，麥康奈同意就夢想者的未來、邊界安全、軍方支出與其他預算爭議重啟談判，若未來三週，相關會談沒有產生出協議，共和黨承諾將讓參院進行移民提案的辯論。麥康奈之前表示，除非提案獲得川普支持，否則他不會讓該案付諸表決。

舒默說：「我期待他（麥康奈）守諾，如果他沒有，不只破壞民主黨參議員的信任，也辜負他同黨議員的信任。」通過臨時撥款法案需參院六十票通過，兩黨共有十八名參議員投票反對，八十一票贊成，其中三十三票來自民主黨。在參院投票通過數小時後，眾院也以兩百六十六票支持、一百五十票反對，通過該法案。川普隨即在白宮簽署法案。白宮發言人桑德絲指出，聯邦政府將於二十三日上午恢復正常運作。

川普爽發推文：民主黨人降伏

川普稍後轉而批評民主黨，表示他只會接受全面的移民改革，尤其是他所要求的美墨邊界築牆以及「夢想者」的命運，他聲明說，「我們將達成有關移民的長期協議」，而唯一的前提是「它對我國有利」。二十二日晚間他推文說，臨時撥款法案的通過是共和黨人的重大勝利，民主黨人的降伏，他補充：「現在我希望每個人贏得大勝，包括共和黨人、民主黨人、DACA，尤其是我們偉大的軍方以及邊界安全。該目標能達成嗎？在談判桌上見！」舒默不忘酸川普說，在化解政府的關門危機上，「白宮拒絕介入協商。這位偉大的生意人總統作壁上觀」。