中國暗設聲學感測器 監聽關島美艦

可追蹤前往南海的美國潛艦
〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港南華早報二十二日報導，中國在接近關島的兩處戰略海床設置聲學感測器，能監聽關島美軍基地第十五潛艦中隊的動向，追蹤前往南海的潛艦，攔截潛艦和指揮基地間的通訊；不過，中國政府聲稱這些裝置是用於進行地震、颱風、鯨豚等科學研究。
報導指出，聲學感測器分別位於關島西南方三百公里處的查倫格海淵（Challenger Deep），以及關島西南方五百公里處、太平洋島國密克羅尼西亞的雅浦（Yap）島附近。中國科學院本月證實這些尖端設備早在二○一六年就開始運作，實驗結果顯示，中國已打破國外對其水下聲學感測器的技術封鎖，克服深度一千公尺以上的高水壓挑戰，實現馬里亞納海溝（Mariana Trench）的海底探勘，確認水下聲學感測器可測得的最大深度達一萬零二十七公尺；馬里亞納海溝是地球上最深的海溝，距離海面可達一萬零九百一十六公尺。
早在二○一六年就開始運作
報導引述中國軍事專家說法，指出這些鄰近關島的尖端設備有可能偵測到潛艦的通訊，即便是收到加密訊息也能提供有用的資訊。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）分析家路易斯（James Lewis）表示，中國的行事作風愈來愈有「大國風範」，「所有大國都會在海底部署監測網，進行反潛作戰」。他指出，美國類似的感測器主要部署在俄國周邊，協助偵測俄軍彈道飛彈潛艦活動。
關島屬於「第二島鏈」，是美軍在西太平洋的重要軍事基地，部署多艘洛杉磯級攻擊型核動力潛艦，包括奧克拉荷馬號（USS Oklahoma）、芝加哥號（USS Chicago）、奇威斯特號（USS Key West）和托皮卡號（USS Topeka）。美軍若要前往南海，從關島行經菲律賓與印尼之間的西里伯斯海，是最快的方式；核動力潛艦四天內便能完成這段三千五百公里的航程，抵達南海。中國科學院說，他們也已在南海部署聲學感測器。