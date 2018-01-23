越南首度打虎 前國企董事長涉貪判無期

2018-01-23

〔編譯茅毅／綜合報導〕越南河內市人民法院本月八日開始審判「越南國家油氣集團（ＰＶＮ）」貪瀆案，廿二日做出宣判，曾任該集團子公司「越南國家油氣建設公司（ＰＶＣ）」董事長和總經理的鄭春青，因貪污罪被判處無期徒刑。鄭於二○一六年九月潛逃德國，之後德國指控越南違反德國法律與國際法，出動特工在柏林綁架他返國受審，演變為引發德、越關係緊張的外交事件。

另外，ＰＶＮ前董座丁羅昇則因蓄意不當管理，令國家蒙受數百萬美元損失，判刑十三年。丁曾任越南共產黨中央政治局委員等多項要職，乃越南數十年來第一個被起訴的黨政高層人士。

本案自八日起為期兩週的庭審，並未開放外國媒體旁聽，廿二名被告大多曾任或現任ＰＶＮ高層主管，因任內管理不當、貪污罪名被判有罪，其中最令人側目的是鄭春青及丁羅昇。鄭等被告被控造成該集團嚴重虧損逾一千兩百億越南盾（約一．七億台幣），被起訴後逃至德國申請政治庇護，越南當局對他發佈通緝。德國外交部指控越南派特工抓他歸案，越南否認，宣稱他是向越南警方自首。

另外，法院在判決中指稱，丁羅昇因蓄意違反國家經濟管理規定，在未經合乎規定的投標與估價程序下，讓ＰＶＮ子公司ＰＶＣ承包興建一座火力發電廠，並下令預付六千七百萬美元給ＰＶＣ，使五五○萬美元公帑付諸流水。丁一度被視為越南政壇新星，還曾任胡志明市黨委書記、越南交通部長等要職，卻因本案而於去年五月被越共撤銷其政治局委員一職，這在一黨獨裁的越南極為罕見，自該國於一九八六年展開經濟改革以來，被開除的中央政治局委員僅兩人。

部分人士視廿二日的判決乃越共刻意展現其肅貪行動，但也有人認為，此舉為黨內高層藉機整肅異己。除鄭、丁兩人，另外三名該集團前董座也因管理失當被判刑九年，其餘被告則從廿二年到緩刑三年不等。在越共總書記阮富仲掌權下，越共正如火如荼地對ＰＶＮ及該國銀行業進行空前整肅行動，而鄭春青所涉的另一宗挪用公款案件雖尚未宣判，但有媒體認為他恐被判死刑。