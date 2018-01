《搶搭怒火熱潮》福斯記者新書 再揭白宮亂象

2018-01-23

幕僚戲稱川普有「反抗症」

〔編譯孫宇青/綜合報導〕在爆料新書《烈焰與怒火:川普白宮內幕》(暫譯)熱賣之際,美國福斯新聞主持人庫茲(Howard Kurtz)另闢戰場,在訂於廿九日上市的新書中續揭白宮亂象,以迄今多起爭議政策和事件為例,指稱美國總統川普經常不按牌理出牌,讓白宮上下措手不及地收拾殘局,甚至私下以「反抗症(Defiance Disorder)」戲稱川普行為。

根據華盛頓郵報取得的部分內容,庫茲在《媒體狂熱:川普、媒體及真相戰爭》(Media Madness: Donald Trump, The Press, And The War Over The Truth,暫譯)一書中指出,川普在與前白宮幕僚長蒲博思等人針對跨性別者服役進行政策檢討後,原本同意就四種可行方案再行討論,但川普會後幾分鐘就推文宣布其「個人」決定─禁止跨性別者服役,讓蒲博思直呼:「天啊,他發推特了,會不用開了。」

川普忙放砲 幕僚忙善後

該書描述,白宮幕僚經常必須收拾川普留下的爛攤子,甚至得研擬符合其推文內容的政策。例如,去年三月,幕僚發現川普在沒有明確證據的情況下,推文指控選戰期間曾遭前總統歐巴馬竊聽,蒲博思的手機立刻收到鋪天蓋地的訊息和來電,他知道大家必須「各就各位,證明該推文千真萬確」,但「白宮上下沒有人知道該怎麼做」。

庫茲也在書中提到,川普擔心女兒伊凡卡和女婿庫希納接下白宮要職是否正確。前白宮首席策士巴農曾向伊凡卡表明:「妳深愛妳父親,這我了解,但妳只是一個不知道自己在做什麼的白宮員工。」在某次會議上,巴農還譴責伊凡卡洩密,而川普當下力挺巴農,對伊凡卡說:「寶貝,我想史蒂夫(巴農之名)是對的。」

川普難受控 幕僚疲於應付突發奇想

此外,庫茲指稱白宮上下經常無法「按部就班」做事,顧問也窮於回應「難受控的」總統的突發奇想。例如,川普延攬前國土安全部長凱利取代蒲博思時,並未按照標準程序進行,「川普沒告訴蒲博思,也沒正式知會凱利,就宣布這項決定。」

白宮洩密大嘴巴 就是川普本人

而在所有幕僚中,資深顧問康威是少數能安撫川普的人。庫茲還說,幕僚都相信,川普也是白宮洩密要犯,他可能在與親友交談時不經意透露重要資訊。