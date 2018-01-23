政府預算卡參院 川普促用「核選項」

2018-01-23

採簡單多數決 黨內反對

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國聯邦參議院廿一日仍未能就臨時撥款法案達成共識，代表數十萬名聯邦政府公務員廿二日週一上班日將放無薪假。掌握行政和立法部門的共和黨臉上無光，參院多數黨領袖麥康奈敦促兩黨參議員儘快表決該法案，總統川普廿一日更推文呼籲黨籍參議員直接動用「核選項（Nuclear Option）」，即修改議事規則，改採五十一票即可阻止少數黨杯葛議事的簡單多數決，而非現行六十票的絕對多數決。

對此僵局，共和與民主兩黨領袖雖聲稱，雙方在上週末的協商中有所進展，麥康奈廿一日晚間在對參院同僚的演說中承諾，將化解民主黨參議員對被稱為「夢想者（Dreamers）」的「童年入境暫緩遣返（ＤＡＣＡ）」資助計畫將終止的疑慮，但兩黨領袖仍將原訂當地時間廿二日凌晨一時（台灣時間同日下午二時）的表決，再延後十一個小時。

由於臨時撥款法案於廿日凌晨零時前未能過關，美國政府面臨斷炊，為了讓部分聯邦機構不會在本週首個上班日就縮減服務或停止運作、公務員被迫賦閒在家，兩黨協商數小時，試圖讓僵局儘快落幕，但在上週末結束前，雙方仍無法化解彼此歧見。

「夢想者」計畫 兩黨談不攏

對此，川普廿一日推文呼籲參院共和黨領袖祭出前述「核選項」，聲稱樂見共和黨為美國軍隊及邊境安全而努力，民主黨只想讓非法移民不經審查便湧入美國；若僵持不下，共和黨應改採五十一％簡單多數制，表決真正、長期的預算案，而非臨時決議案。兩黨目前在參院的席次為五十一對四十九，共和黨多兩席，川普所指的「核選項」必須經過參院修改議事規則，改為只需五十一票即可讓預算案通過，無需現行規定的六十票。

跟川普協商 民主黨領袖：像果凍一樣

然而，麥康奈的發言人表示，共和黨參院黨團會議反對修改規則。少數黨民主黨領袖舒默則表示，他和民主黨願妥協，川普卻「就是不願給一個『同意』的答案」。舒默還比喻，他雖試著與川普達成協議，但和川普協商就像「與果凍（Jell-O，美國知名果凍粉品牌）協商」；川普搖擺不定，即便取得進一步進展，共和黨內的強硬右派又會讓他倒退三步。

在此同時，白宮電話答錄機新的歡迎語音內容顯示，其將聯邦政府這次「關門」歸咎於民主黨。在一支可讓民眾留言給總統的專線中，上週末撥通時會聽到以下語言：「感謝您致電白宮，不幸的是，我們目前無法回應，民主黨國會議員扣住政府預算，包括軍隊及其他的國安優先要務……所以政府關門了」。