東京疏散演習 模擬北韓彈襲

2018-01-23

二次世界大戰以來首次舉行

〔編譯陳正健／綜合報導〕日本東京二十二日舉行疏散演習，數百名志工蜂擁躲進地鐵站和地下空間，模擬北韓飛彈來襲時緊急尋求庇護。這是東京自二次世界大戰以來首次舉行軍事攻擊疏散演習，但也有反戰人士到場示威，批評演習是徒增社會恐慌的戰爭遊戲。

這次演習是在文京區東京巨蛋棒球場外圍的平地和公園舉行，約三百名志工參與。工作人員以揚聲器發出警告：「我們掌握的消息顯示，一枚飛彈已經發射。請鎮定疏散至建築物或地下空間。」隨後，約兩百五十名居民及上班族躲進強化混凝土建築及鄰近地鐵站內。

數分鐘後，工作人員以揚聲器二度發出訊息：「飛彈已經離去。飛彈可能越過關東地區朝太平洋飛去。」政府官員末永博之（Hiroyuku Suenaga，音譯）告訴演習民眾：「北韓飛彈不到十分鐘就能飛抵日本，首次警報約於飛彈發射後三分鐘發出，我們只有約五分鐘時間尋找掩護。」

此前，日本民眾置身地震頻繁的環境，對自然災害的疏散演習已司空見慣，但對模擬北韓飛彈攻擊的演習仍感新奇。演習地區附近學生表示：「我認為有演習好過完全沒有，但我祈禱沒有來自北韓的飛彈」、「我認為預防是件好事，就如針對地震的演習。」

去年北韓搗「彈」 僅5.6％民眾避難

不過，反戰人士強調，演習是在推廣戰爭；一旦爆發戰爭將無法倖存，核戰會摧毀一切；若日本政府要尋求和平，應採取更多外交途徑，而非告訴民眾準備面對攻擊。日本政府調查顯示，大部分民眾對於防空演習並無特別感受。甚至還有外國媒體報導，去年北韓對日本發射飛彈時，警報聲響起後居然只有五．六％的民眾撤離。

除東京外，日本其他地區也曾舉行類似演習，自去年起約有超過二十起疏散演習。然而，日本放送協會（ＮＨＫ）上週誤發烏龍警報，誤報北韓飛彈來襲，敦促民眾緊急避難，數分鐘後隨即更正並道歉。

這場演習正值南韓平昌冬季奧運會即將舉行前夕，北韓決定派員參加，兩韓關係似有緩和跡象，但日本仍呼籲民眾為可能爆發的戰爭做好準備。北韓去年曾發射兩枚飛彈越過日本上空，並恐嚇要以核彈擊沉日本。