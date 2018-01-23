貧富不均惡化 42大富豪財產=37億窮人總和

2018-01-23

82％財富增長 落入前1％富豪口袋

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在全球政商名流雲集瑞士達沃斯召開「世界經濟論壇（ＷＥＦ）」前夕，國際慈善機構「樂施會（Oxfam）」廿二日公布調查報告指出，去年全球有八十二％的財富增長，全部進入一％富豪的口袋，佔總人口一半的窮人卻分毫未得，貧富懸殊的情形持續惡化，顯示經濟體系嚴重失效，呼籲各國政府落實保障基本工資、消弭男女薪資差異及打擊避稅。

富豪財產年增率 較平民快6倍

樂施會在定名「獎勵勞動，不要嘉惠富豪」（Reward Work, Not Wealth）的年度報告中指出，身家在十億美元（約二九五億台幣）以上的億萬富豪，其財富自二○一○年起平均每年成長十三％，比一般勞工每年二％的成長幅度足足快了六倍；近一年來貧富失衡的狀況持續破紀錄，拜去年全球股市榮景所賜，平均每兩天就誕生一位億萬富豪，但最貧窮的三十七億人口卻毫無增長。

工人畢生薪水 總裁4天賺到

樂施會此次加採瑞士信貸集團（Credit Suisse）的數據進行研究，指出去年全球前四十二名富豪所掌握的財產，等同三十七億窮人的財富總和；反觀上一份年度報告的富豪人數為六十一人，○九年報告則是三八○人，貧富不均擴大的趨勢一目了然。此外，女性勞工的薪資長期低於男性，是最大受害者，且全球每十名億萬富豪中僅一人為女性。該機構諷刺，全球五大時尚品牌之一的行政總裁工作四天薪水，就等於孟加拉一名生產線工人畢生收入。

富者更富 是因「避稅有道」

樂施會執行長高德林（Mark Goldring）批評，製造衣服、種植作物、組裝電話等基層工人慘遭剝削，以確保廉價商品源源不絕，但利潤一概落入菁英階級手中，導致極少數人累積龐大資產，數億人卻仍一貧如洗；這種現象不是經濟繁榮的象徵，而是反映經濟體系的失敗。樂施會總幹事拜安伊瑪（Winnie Byanyima）則說，富者更富是因為「避稅有道」，並點名批評美國總統川普，指其推行的稅改政策，就是在造福少數富人，而非普羅民眾。

樂施會向各國政府提出多項建議，包括限制頂尖管理層和股東的收入、確保勞工獲得可供「基本生活」的工資、透過政策消弭男女薪資不平等及保障女性勞工權益，以及全面打擊避稅途徑等。然而，英國智庫「經濟事務研究所」執行長利特伍德（Mark Littlewood）反駁道，富人同時也是繳稅大戶，富人資產縮水不代表財富得以重新分配；同樣地，提高基本工資也只會削減工作機會，反而對貧窮階級造成衝擊。