美眾議員性騷助理 拿公帑遮羞

2018-01-22

〔編譯陳正健／綜合報導〕紐約時報二十日披露，美國賓州共和黨籍聯邦眾議員米漢 （Patrick Meehan）涉嫌性騷擾前女助理，並動用納稅人的稅金做為封口費。眾院議長萊恩已促請眾院倫理委員會調查此案。諷刺的是，米漢本身就是倫理委員會成員，負責調查議員操守，目前他已遭拔除委員職務。

倫理委員會成員 卻違反倫理

紐時引述多名匿名消息來源報導，六十二歲的米漢已有妻室和三個孩子，卻一直對該名比他年輕幾十歲的女助理「勾勾纏」。該名女助理交了男朋友後，不堪上司的性騷擾，去年夏天向國會紀律辦公室（Office of Compliance）投訴，最終辭職。事後，米漢動用自己國會辦公室的數千美元，做為與她的和解費，並企圖達成保密協定。紐時並未公布該名受害女子的姓名，她本人未受訪。

受害女助理的律師指控，米漢曾試圖以揭露身分等手段，二度傷害她的當事人。他以「骯髒的政治伎倆」保護自己，要求私下解決，不讓公眾知道這起性騷擾投訴。

對此，萊恩發言人強調，倫理委員會必須「完整並立即地」調查此案。萊恩已要求米漢即刻歸還這筆公款，配合委員會調查。另一方面，賓州州長沃爾夫（Tom Wolf）等民主黨人也呼籲國會徹查，要求米漢立刻辭去議員職務。不過，米漢辦公室發言人伊利桑德羅（John Elizandro）回應說，米漢否認這項指控。他已要求國會律師處理此案，確保公開透明。

米漢曾擔任賓州聯邦檢察官，二○一一年起擔任眾議員，這起醜聞爆發於眾院力阻議員濫用預算之際。眾院管理委員會（Committee on House Administration）公布的數據顯示，二○○三年以來，美國國庫支出近三十萬美元（約八百八十八萬台幣），擺平對眾議員或其辦公室性騷擾或性別歧視的十三起投訴。