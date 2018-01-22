以反恐為名 土耳其空襲敘北

2018-01-22

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕土耳其政府二十日發動代號「橄欖枝」的軍事行動，以打擊恐怖份子為由，空襲敘利亞北部的阿夫林（Afrin），企圖將敘國庫德族反抗軍「人民保衛軍（YPG）」驅離該地。土國已出動七十二架戰機轟炸阿夫林，摧毀一○八處指定攻擊目標；土國總理尤迪倫也宣布，地面部隊二十一日加入作戰。與此同時，敘國二十一日發射四枚火箭，擊中土國東南部邊境城鎮基利斯（Kilis）的數棟建物，造成一人輕傷。

轟炸庫德族反抗軍 敘國抗議

人權觀察組織指出，土國部署約一萬名敘國戰力在阿夫林；敘國軍方透露，在敘國北部邊境城鎮阿薩茲（Azaz）部署數千軍力，在阿夫林南方的阿特邁（Atmeh）部署數百軍力。親土國的敘國反抗軍「敘利亞自由軍（FSA）」已加入打擊阿夫林「人民保衛軍」的行列。俄羅斯國防部則宣布從阿夫林撤出部隊，以確保俄國士兵的安全。

土國總統艾多根二十一日揚言會迅速結束在阿夫林的軍事行動，聲稱地面部隊加入作戰是為了保護土國邊境，強調土國軍方會擊潰美國支持的人民保衛軍，「依靠華盛頓不可能打敗土耳其」，意有所指地抨擊「提供人民保衛軍武器的土國盟友」。敘國總統阿塞德二十一日則強烈譴責土國進攻阿夫林的行為，直指土國「助長恐怖份子」，強調阿夫林為敘國領土不可分割的部分。

土國當局一直視「人民保衛軍」為恐怖組織，指控「人民保衛軍」是土國內部武裝組織「庫德工人黨（PKK）」在敘利亞的分支。然而，「人民保衛軍」是美國在敘利亞對抗「伊斯蘭國（IS）」的重要盟友，美方此前還曾揚言要和庫德族民兵共組三萬人編制的敘國北部邊境安全部隊，引發土國強烈不滿。