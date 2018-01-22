神學士夜襲 阿富汗飯店18死

2018-01-22

槍手闖進飯店濫射 丟炸彈縱火

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕多名槍手二十日晚間約九時襲擊阿富汗首都喀布爾地標洲際飯店（Intercontinental Hotel），與安全部隊爆發激烈槍戰，對峙長達十二小時。阿國內政部表示，這起攻擊行動造成至少十八人喪生，包括十四名外籍人士。當局已尋獲三名槍手的屍體，並救出包括四十一名外國人在內的一百五十多名人質。阿國伊斯蘭教激進組織「神學士」二十一日已承認犯案。

挾持逾150名人質對峙逾12小時 3名槍手被擊斃

電視台畫面顯示，六層樓高的洲際飯店頂樓冒出濃濃黑煙和火舌，許多民眾試圖翻過陽台逃生，還有人失足墜樓。目擊者表示，槍手向民眾開槍，有些人被子彈擊中，有些人跌倒在地，人們尖叫奔逃，場面混亂；槍手還隨處投擲炸彈，縱火燒樓，有些人被濃煙所困，冒險逃生。還有許多人躲在房間裡長達數小時，據稱直到二十一日凌晨，仍可聽見走廊上的槍聲和其他樓層的爆炸聲。

洲際飯店6年前也遭神學士恐攻 釀21死

洲際飯店為國營飯店，是喀布爾兩大豪華飯店之一，經常舉辦會議、婚禮，接待國內外政商名流，案發時已有三十四名來自各地的官員入住，以及逾一百名資訊科技經理人和工程師，預定出席一場大型資訊科技會議。位於山頂的洲際飯店與喀布爾大部分其他公共建築相同，都受到嚴密保護，該飯店曾於二○一一年六月遭神學士攻擊，當時共造成包括十名民眾在內的二十一人死亡。

神學士宣稱，派出五名身穿自殺炸彈背心的槍手，針對外籍人士和阿國官員發動攻擊。神學士發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）指出，原先的計畫是在十八日晚間發動攻擊，但考慮到當天有婚禮舉行，恐傷及無辜民眾，遂延後行動。阿國內政部並未透露外籍死者的國籍，烏克蘭官員表示，死者中至少有一名烏克蘭人。