梅克爾組閣有望 社民黨願展開談判

2018-01-22

初步組閣協議 獲逾半數黨代表支持

〔編譯魏國金、陳正健／綜合報導〕德國中間偏左的社會民主黨（ＳＰＤ）黨代表二十一日投票通過，正式與德國總理梅克爾的保守派聯盟展開組閣談判，讓歐洲第一經濟體在經歷數月的組閣僵局後，終可跨出籌組新政府的重要一步。在波昂舉行的特別大會中，出席的六百四十二名黨代表有三百六十二人支持該黨與梅克爾的基督教民主聯盟／基督教社會聯盟（ＣＤＵ／ＣＳＵ）的初步組閣協議。

組大聯合政府 高層、青年團意見分歧

此前，保守派聯盟與自由民主黨和綠黨的組閣談判破局，故而尋求與二○一三年共同組閣的社民黨合作。然而，社民黨在去年九月大選失利後，黨內領袖與年輕左翼陷入分歧。社民黨青年團（ＪＵＳＯ）領袖庫納特（Kevin Kuehnert）明確反對與保守派聯盟合作，他在德國進行「不要大聯合」（NoGroKo）的巡迴之旅遊說黨員，主張社民黨未來四年應繼續擔任反對黨。

相較之下，社民黨高層幾乎全數支持與保守派聯盟組閣。黨魁舒茲（Martin Schulz）起初堅持反對黨路線，但之後轉向考慮組閣的可能性。他強調，社民黨有責任復興社會民主，在聯合政府內為德國及歐洲帶來新視野。評論家預測，若組閣談判失利，舒茲可能下台。

社民黨十二日和基民盟初步探討合作條件後，達成一份二十八頁的政策共識，這份文件也成為波恩大會的討論基礎。根據這份政策共識，未來的大聯合政府承諾增加兒童、教育及年金支出，並加入法國改造歐盟，但社民黨內反對派認為，這項協議會使稅收增加，或使德國雙軌健保系統結構重組。他們對協議裡的年度難民接納人數為二十萬感到失望，抱怨在上述議題有太多讓步。

德國自去年大選後陷入政治僵局，梅克爾的接納難民政策招致民怨，極右派「德國另類選擇黨」（AfD）席次大增，主流政黨流失選票。若社民黨拒絕協商組閣，德國可能再度舉行大選，或由梅克爾籌組少數政府。評論家形容，執政十二年的梅克爾恐已經進入政治生涯晚期。

社民黨45萬黨員 仍可郵寄投票撤銷決定

民調顯示，若現在舉行大選，社民黨的得票率將從上次的二十．五％跌至十八％。社民黨有六十一％的選民支持組閣談判，但即使今次投票過關，社民黨四十五萬黨員仍有機會透過郵寄投票撤銷決定，梅克爾的命運可能再次掌握在社民黨手中。