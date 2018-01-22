《中日對照讀新聞》政府専用機のパネル紛失 羽田—新千歳間で落下か 行政專機的金屬板遺失 恐在羽田至新千歲機場飛行途中掉落

2018-01-22

◎茅毅

航空自衛隊は11日、政府専用機のボーイング747から、右主翼とエンジンを結合する部分の金属製パネル1枚が紛失したと発表した。

日本航空自衛隊11日表示，作為行政專機的波音747飛機上，在連結右主翼與引擎的部位，遺失了一片金屬板。

定期整備を終え、羽田空港から新千歳空港までの飛行中に落下した可能性が高いという。けが人など被害は確認されていない。同機は12日からの安倍晋三首相の外遊で予備機として使われる予定で、空自は修理を急いでいる。

據稱，很可能是在該機結束定期檢修，從東京羽田機場飛往北海道新千歲機場的途中掉落。迄今仍未確認是否有人因此受傷等損害。由於該機預定作為日本首相安倍晉三12日起出訪的預備機，故航空自衛隊趕緊展開修理。

パネルは縦約38センチ、横約20センチ、重さ約500グラム。日航が整備を行い、所属する千歳基地で空自が整備状況を確認するため、11日正午に羽田を離陸。午後1時10分ごろ新千歳空港に着陸後、脱落が判明した。政府専用機は２機あり、首相の外遊日程などに影響はないという。

該金屬板長約38公分、寬約20公分、重約500公克。該機由「日本航空」檢修後，空自為了在該機駐地—北海道千歲基地—確認其定檢狀況，乃於11日中午從羽田機場起飛，下午1點10分許降落新千歲機場後，確認金屬板掉落。由於日本有兩架行政專機，據說安倍的出訪行程等並未因此受到影響。

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急（いそ）ぐ：急著、著急、加（趕）快

例：急がば回（まわ）れ。（欲速則不達。）

行（おこな）う：舉（進）行、實施

例：言（い）うは易（やす）く行うは難（かた）し。〔談何容易（說比做簡單）。〕

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