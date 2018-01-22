傳為金正恩舊情人 玄松月赴南韓勘查冬奧場地

2018-01-22

〔編譯茅毅／綜合報導〕南、北韓十五日同意，二月平昌冬季奧運會期間，北韓將派「三池淵管弦樂團」在南韓舉行兩次公演，據傳為北韓領袖金正恩舊情人的該團團長玄松月，廿一日率領北韓藝術表演團先遣隊前往南韓江陵，勘查該團下月演出的場地。玄松月一行七人乃近四年以及南韓總統文在寅去年五月就職以來，首批訪問南韓的北韓官員，預定在南韓停留兩天，廿二日轉往首爾進行場勘。

玄松月同時是有「北韓版少女時代」之稱的「牡丹峰樂團」團長，據傳曾與金正恩相戀，但之後遭金正恩之父金正日拆散。玄去年十月當選北韓共黨「朝鮮勞動黨」中央委員會候補委員，被視為可直達金正恩「天聽」的人物。她廿一日面對南韓國內外媒體龐大採訪陣仗及南韓民眾問候時不發一語，僅微笑與揮手致意。

玄等七人廿一日上午經南韓京畿道坡州市的都羅山「兩韓出入境事務所」，搭乘專車前往首爾火車站，轉乘高鐵於中午抵達江原道的江陵站，本屆冬奧的主辦城市雖是平昌，但部分賽事將在江陵舉行。

兩韓十五日同意，平壤將派遣三池淵管弦樂團逾一四○人的大規模隊伍，於冬奧期間在江陵和首爾公演。據報導，玄松月的場勘團原訂廿日前往南韓參訪適合的表演場地，卻臨時取消，原因不明。玄等人廿一日下午參觀韓方推薦的江陵藝術中心，由於平壤希望在體育館或規模較大的場地演出，故還將察看江陵的「黃永祚紀念體育館」。若果，三池淵樂團將成為自二○○二年以來，第一個在南韓演出的北韓藝術表演團。

據報導，平壤廿一日同意南韓廿三日也派先遣隊前往北韓勘查相關設施，為兩韓滑雪選手在元山的馬息嶺滑雪場，以及兩韓在金剛山合辦文化活動做準備。另外，在玄松月等人抵達南韓前的幾小時，國際奧委會才核定，本屆冬奧北韓將派廿二名選手參賽，其中十二人為女子冰球選手，將與南韓女子冰球隊組成聯隊，也是兩韓首次在奧運共同組隊。北韓其他參賽項目，還有高山滑雪、越野滑雪、花式滑冰及短道競速滑冰等。

然而，「南韓蓋洛普」十九日公布的民調顯示，文在寅的支持度比上週下降六％，跌至六十七％，尤其在四十歲以下年齡層中大幅下降。南韓「中央日報」報導，這與近來文在寅政府有關虛擬貨幣與兩韓合組冰球聯隊的爭議有關。另一項首爾大學去年十月公布的民調則顯示，僅五十三．八％的南韓民眾支持兩韓統一。