英記者扮中資港人 誘3議員賺脫歐財

2018-01-22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國政府企圖以遊說和捐款介入外國事務的事件頻傳。英國「每日郵報」近日披露，當地一家電視台安排記者偽裝成中資背景的香港企業人士，以優渥報酬誘使三名英國保守黨議員，答應協助該企業從脫歐中獲利。雖然三人均否認不法，但仍被質疑曾對這個「賺外快」的機會表現出高度意願。

密談消息被錄影 媒體批只想賺外快

據報導，英國「第四頻道（Channel 4）」去年十月前後，指派一名女性記者假扮成香港「天岎國際顧問公司」的常務董事劉菲（譯音），去函保守黨前黨鞭米契爾（Andrew Mitchell）、前貿易大臣萊利（Peter Lilley）和前衛生大臣蘭斯利（Andrew Lansley）等三名下議院議員，表明該公司為香港和中國的企業家在英國、歐洲提供諮詢，盼借重三人長才。

「劉菲」在信中寫道，米契爾等三人均為帶領客戶應對脫歐後的不二人選，希望三人每年在倫敦出席四次顧問會議，並前往香港開會，公司將提供「具高度吸引力的酬賞」，也將負擔三人工作期間的所有花費。三名議員隨後應邀前往該公司辦公室洽談細節，電視台則將開會過程全程錄影。

然而，隨著消息曝光，三人強烈否認不法，聲稱自己是被電視台設局陷害。萊利表示，從一開始就知道這是圈套，「他們表明願意提供一萬八千英鎊（約七十五萬台幣）的酬勞，但我以已在另一家中國公司擔任顧問為由回絕」。

3人否認不法 聲稱遭設局陷害

米契爾則坦承，曾說願以每日六千英鎊（約二十五萬台幣）薪酬，每年安排五至六日為該公司提供非關政治的諮詢，但不包括在國會遊說。但他也強調自己「完全無辜」，聲稱在懷疑這項提議造假後，就自行展開調查；又因擔心英國國會遭中國或俄羅斯情報人員鎖定，而向據信為軍情五處（MI5）的「英國當局」求助，進而證實自己遭人設計。

然而，第四頻道表示，這些前內閣大臣、現任國會議員的初步回應顯示，願意在英國脫歐之際，「為了增加自身收入而出任私人企業的脫歐顧問」。該台特別對米契爾加以批判，指出米契爾寧願在耶誕假期「隨時」為該公司工作，也不願「隨傳隨到」與所屬選區選民見面。