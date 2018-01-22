川普上任週年 全球女力大遊行

2018-01-22

〔編譯茅毅、孫宇青／綜合報導〕二十日是美國總統川普就職屆滿一週年，全美各地有成千上萬示威者走上街頭，展開第二屆「婦女大遊行」（Women’s March），抗議川普施政，而在鼓勵受害者勇於發聲的「我也是」（#MeToo）、「時候到了」（#TimesUp）等反性侵和性騷擾社會運動如火如荼之際，全球各地二十一日也紛紛響應，以展現對提升女性自主和自決權的「女性賦權」大力支持。

對抗性騷、展現自主權

包括華府、紐約、洛杉磯、費城、芝加哥、波士頓、邁阿密、澳洲墨爾本、德國慕尼黑、中國北京、阿根廷布宜諾斯艾利斯在內，共有數十萬以女性為主的民眾走上街頭，其中許多婦女戴著該遊行的象徵—粉紅色針織「貓咪帽」，有人高舉寫有「以女孩的方式戰鬥」、「女性將在白宮佔一席之地」，以及暗諷川普的「選了小丑，就只能期待馬戲團的表演」等標語。

川普︰女性慶祝經濟成功

在川普支持度較低的城市，民主黨籍洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）指稱，估計當地有六十萬人參與遊行。紐約警方則估計，約廿萬人走上街頭。今年的婦女大遊行不僅訴求對女權的支持，也延續去年對川普在移民、墮胎、「男、女同志、雙性戀者、跨性別者（ＬＧＢＴ）」權益等觀點上的批判。川普當天則推文寫道，這是女性上街慶祝他執政一年來，經濟成功與創造財富的「完美日子」。

華盛頓郵報和紐約時報分析，這股「女力」的怒火經過一年不僅未曾消退，反而更積極且深入地改變政治氣象，包括針對不利女性的政策施壓共和黨議員，以及女性踴躍出馬參政，企圖影響年底的國會期中大選。

施壓議員撤回不利女性政策

美國羅格斯大學美國婦女與政治中心主任沃希指出，已有三九○名女性將進軍眾議院，其中有一八四人欲挑戰共和黨席次，另有七十九人有意競選州長。沃希研判，可能出現創紀錄的十五名女性通過黨內初選，出馬角逐州長。非營利研究機構「回應政治研究中心（CRP）」研究主任布萊娜則說，民主黨女性獲得的政治獻金已不遜於男性同胞。