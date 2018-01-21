走私野生動物教父 泰國落網

2018-01-21

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕泰國警方十九日晚間逮捕全球最惡名昭彰的瀕危動物販運集團首腦。四十歲的越南裔泰籍男子彭查（Boonchai Bach）與其家族涉嫌將數千公噸的象牙、犀牛角從非洲走私進亞洲。泰國反走私野生動物組織「自由地」（Freeland）創辦人蓋爾斯特稱彭查是野生動物走私的教父級首腦，他的落網是「歷史性」事件，為瀕危野生動物的生存帶來希望。

泰國警方指出，彭查涉嫌從非洲走私價值約一百萬美元、十四支犀牛角進入泰國而被捕。彭查的落網是因為上月一名中國男子從南非約翰尼斯堡走私一根犀牛角到曼谷，遭警方查獲並循線找到該網絡金主彭查。

泰國副警察總長柴隆蓋特二十日說，「這是重要的非法走私集團，彭查是首腦，他承認涉案」，他補充，彭查將因走私保育類動物肢體而面臨最高四年徒刑。

彭查家族長期經營國際野生動物非法供應鏈，將非法貨物從亞洲、非洲走私進入寮國、泰國與中國。彭查家族隸屬於東南亞犯罪組織「九頭蛇（Hydra）」，大本營在泰國東北部的那空拍儂，該城市與寮國為界，是亞洲野生動物販運鏈的樞紐，走私的物品可從該城轉運至寮國、越南。

彭查家族據信供應東南亞最知名的野生動物交易商、寮國人喬薩旺（Vixay Keosavang）貨品，寮國人稱喬薩旺是「動物販運的艾斯柯巴（Pablo Escobar，哥倫比亞大毒梟）」。二○一三年美國政府懸賞一百萬美元獎金，以終結喬薩旺的惡行。