美艦逼近黃岩島 中國跳腳

2018-01-21

批美戰略報告唯美獨尊

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國防部長馬提斯十九日公布川普政府「國防戰略報告」綱要，關切焦點從美國過去亟於打擊的恐怖主義，轉向「獨裁」的中國和俄羅斯，並宣告美國對這兩國的「長期戰略競爭」是五角大廈主要優先事項。中國廿日馬上跳腳，指控通篇充滿「冷戰思維」，呼籲美國改變「唯美獨尊」的霸權心態。同日，中國外交部也針對美軍神盾艦進入南海黃岩島十二海里水域提出抗議。

中國官方媒體新華社廿日砲轟「國防戰略報告」，認為美國「唯我獨尊」的「霸權心態顯露無遺」，不滿對方「公然指責中國『損害』二戰後的世界秩序」，自稱中國才是透過聯合國等多邊機制付出貢獻的世界和平維護者。不苟同美國在伊拉克戰爭、阿富汗戰爭、敘利亞內戰的作為，中國直指美國自認軍力獨霸全球，才會「想開展什麼樣的軍事行動就開展什麼樣的軍事行動」；實際上卻又「不能應對現有風險」，因此引發「強烈的失落感」，才一度考慮退出國際。它提醒，「美國的世界觀也要變」、「世界上的事情需要各國商量著辦」，否則「威脅」將是「美國的霸權行徑和冷戰思維」自找。

中國駐美國使館發言人廿日也發表聲明，稱該報告的中國威脅論，正是美國「相由心生」。

同日，中國外交部發言人陸慷反指美國「霍珀號」（Hopper）飛彈驅逐艦十七日晚間由黃岩島西南側進入該島十二海里內水域一事，對中國「造成嚴重威脅，違背國際關係基本準則。」據中國媒體報導，當時中國「黃山號」驅逐艦立刻展開行動，對美艦進行識別查證，並予以警告驅離。我國、中國與菲律賓皆主張擁有黃岩島主權。

美國海軍在二○一六年六月曾派遣三艘驅逐艦，在黃岩島與南沙群島十四至二十海里內巡航。根據中國社會科學研究院的東南亞事務專家張杰（譯音）向香港南華早報表示，這是美艦第一次這麼迫近黃岩島。