臉書擋假新聞 要用戶自評可信度

2018-01-21

依結果優先呈現「值得信賴」新聞

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕社群媒體巨擘臉書十九日宣佈，將要求用戶對新聞來源的可信度進行評比，並據此結果，在其「新聞動態」上優先呈現「值得信賴」的新聞。儘管臉書強調，此舉是為了遏阻假新聞在社群網絡上散播，不過媒體觀察家警告，全然交由用戶做價值判斷，「最後恐以電視實境秀收場」。

臉書執行長札克柏格表示，臉書將試圖「優先呈現值得信賴、教育性與地方性的新聞」，「現今世界存在太多譁眾取寵、錯誤消息以及兩極對立，社群媒體使人能空前快速的傳播信息，但若沒有具體處理這些問題，將使問題惡化」。

稱用戶調查是最「客觀」方式

他說，將於下週在美國展開的媒體可信度評比旨在「確保你看到高品質的新聞」，並「協助建立共同點」，而非散播分裂。他表示，用戶調查是最「客觀」的方式，「我們曾試圖自己決定，但對此我們感到不舒坦，我們考慮尋求外部專家，但顯然這不能解決客觀性問題。」

他補充，這項改變將導致「新聞動態」的貼文從目前的五％降至四％。一週前，他也宣佈將減少臉書的新聞比例，以促進「有意義的」互動。根據皮優研究中心去年夏季的調查，約四十五％的美國成人從臉書取得新聞。臉書全球用戶達二十億人，臉書計畫該措施未來將推展全球。

臉書對新聞呈現順序的改變恐對依賴其網站流量的媒體產生重大且難以預料的衝擊，根據數位分析公司Parse.ly的研究，上月媒體的網路新聞流量平均廿四％來自臉書，二○一六年底則高達四十％。

保守派新聞網站「每日通話」（The Daily Caller）共同創辦人帕特爾說：「一家影響力如此龐大的公司做這種黑箱決定，令我驚恐。」哈佛大學「蕭倫斯坦媒體、政治與公共政策中心」主任米萊也說，臉書依賴用戶進行價值判斷將無助於提升該平台的新聞品質，「最後可能以電視實境秀收場」。此外，一些知名度不高的小型媒體，其評比恐難望知名媒體項背，而遭傷害。不過，媒體產業代表「新聞媒體聯盟」主席查維恩聲明支持臉書，他說：「這對消費者是正面的，也有助於因應『假新聞』議題。」網路新聞BuzzFeed編輯賈拉預料，黨派立場強烈的媒體下場恐最慘，他表示，「這是不被兩邊陣營痛恨的新聞媒體極好的消息」。

在臉書公布以新聞媒體可信賴度來作新聞排序的計畫後，美國最受尊敬的新聞機構之一，同時也是美國總統川普的「假新聞獎」最大獲獎者之一的紐約時報股票飆升八．四％，收在二十一．九美元，創下十多年來最高行情。未來臉書新評比制度將嚴厲考驗紐時，因為支持川普的保守派人士向來批評紐時對川普帶有偏見。