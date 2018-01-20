義大利破中國黑手黨 連首腦逮33人

2018-01-20

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕義大利警方十八日襲擊一個從事賭博、賣淫與犯罪，並且控制中國貨物運輸全歐的中國黑幫，逮捕包括首腦在內的卅三人，並查扣八輛汽車，數百萬歐元以及六十一個銀行帳戶。

警方聲明說，該組織的據點在弗羅倫斯附近的普拉托（Prato），這座紡織業重鎮有四千五百家中國人經營的紡織與配件工廠，該組織網絡遍於歐洲以及義大利其他地區，這項逮捕令由羅馬、米蘭、帕多瓦（Padua）、巴黎、馬德里以及德國諾伊斯（Neuss）發出。

普拉托警局調查部門首長納努西指出，這項經歷七年、名為「中國卡車」的調查案，是打擊義大利與歐洲中國黑手黨最重大的案子，他說：「控制普拉托數千家中國快時尚公司的運輸是龐大權力，這表示易於進入歐洲。在普拉托是強人意味在歐洲也將有權有勢。」

警方說，該組織首腦是來自浙江的張乃忠（譯音），五十七歲、綽號「黑人」的他在普拉托一家飯店就擒。他通常每週一次與兒子從羅馬到普拉托視察生意，被捕前一晚，他用了八輛車避免跟監。二○一○年他在普拉托多年的街頭喋血中得勢；二○○五年至一○年中國幫派械鬥造成四十人喪生；二○一一年，一場福建幫與浙江幫的衝突，引發義大利警方對該案展開長期調查。

張乃忠據稱掌控龐大的犯罪集團後，以威脅與暴力對待中國老闆，並以賣淫、販毒、勒索與賭博取得的非法利益成立一家運輸公司，壟斷數千家中國企業的運輸生意。在警方攔截到的一通電話中，張陳述與三名法國關係人的會面情形，告訴他們可依所願，中止與他合作，不過，「我只說兩件事：順我者昌、逆我者亡」，他補充，「第二天中午，他們三人全來找我，表示要加入我」。

義大利的本土幫派，比如西西里的黑手黨等歷史悠久。然而移民開啟了外籍黑幫立足義大利之路，包括奈及利亞與中國幫派。中國移民最早於一九八○年代落腳普拉托，並形成歐洲最大的中國社群之一，弗羅倫斯大學社會學教授波努奇說，義大利首宗中國黑幫逮捕事件發生在一九九○年初期，他指出，「很難滲透入這些網絡，因為中國社群通常非常封閉」。