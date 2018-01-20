CIA內鬼轉職到日商 也洩密給中國

2018-01-20

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國中央情報局（CIA）本週逮捕疑為「內鬼」的前華裔探員李春興（Jerry Chun Shing Lee，譯音）。南華早報十九日報導，李春興的前同事透露，他在離開CIA後曾於傑太日菸國際公司（JTI）香港部門任職，但因涉嫌洩漏敏感機密給中國政府遭到開除。

李春興於一九九四年加入CIA擔任幹員，並於二○○七年離開，同年他進入JTI在香港的品牌誠信組，負責調查香菸走私及偽造。JTI前員工表示，李春興任職後不到一年就遭上級懷疑涉嫌洩漏機密消息給中國官員，包括該公司對香菸走私及偽造的調查情況，以及與西方執法機構的合作。巧合的是，中國當局在同一期間查獲多艘運輸偽菸的船隻，一名JTI合約調查員遭到中國拘捕及坐牢，隨後上級不再向他透露調查的最新情況，他也於二○○九年遭到解職。

這名前員工透露，李春興離職時曾向JTI的日內瓦管理部門抱怨，但其抱怨內容後經證明均為惡意及假造。二○一○年，一名曾任職香港警方的JTI資深調查人員，接獲中國官員透露的消息，指李春興曾向中方情報人員指控JTI調查員其實是為中情局工作。JTI高層認為，這個不實指控是李春興的報復行動，同年向美國聯邦調查局（FBI）通報李春興的部份可疑事跡。

據悉，李春興於JTI期間對上司沉默寡言，對當地中國僱員反而較為健談。李春興當時已婚、育有兩女，吃穿打扮頗不起眼，在同事間不受歡迎，在他離職後沒人想與他保持聯絡。由於李春興的緣故，JTI曾一度禁止香港員工前往中國出差，避免被指為間諜。