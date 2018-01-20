未婚懷孕 紐西蘭總理將請產假

2018-01-20

〔編譯茅毅／綜合報導〕去年十月廿六日就任的紐西蘭總理賈欣達．阿爾登十九日宣布她「有了」，預產期為六月，成為紐國史上第一位在任內懷孕的總理，她計畫在生產前繼續工作，產後休息六週即銷假上班，休假期間將由有「紐西蘭川普」稱號的副總理皮特斯代理總理職務。她也成為繼一九九○年一月產下女兒的巴基斯坦總理布托（Benazir Bhutto）以來，全球第二位在任期間生產的民選領袖。

卅七歲的阿爾登在「推特」上宣布她懷孕的喜訊，透露未婚的她及其親密伴侶蓋福德（Clarke Gayford）可望迎接新生命，蓋福德為一個知名釣魚電視節目的主持人，其新工作將是當一位全職奶爸。她強調，很期待為人父母的新角色，但也會同樣專注於身為總理的職責，四月份還將赴倫敦出席大英國協的領袖會議。據報導，她去年十月十三日發現「好孕到」，兩週後就任總理，也是紐國史上最年輕的總理與第三位女總理。

阿爾登聲明說，十八日已請紐國第三大黨「紐西蘭第一黨（ＮＺＦ）」黨魁皮特斯，屆時幫她「代班」，自己也會保持可聯繫的狀態，確保國政運作不受影響，六週過後，將復行視事所有總理職務。紐國首位和第二位女總理希普利（Jenny Shipley）及克拉克（Helen Clark），也分別透過紐國媒體與推特表達祝賀之意，國內各黨派與倡議團體也紛紛表示支持。

紐國去年九月廿三日舉行國會大選，執政十年的「國家黨」雖保住最大黨地位，但未能過半，最後由阿爾登領導的「勞工黨」與ＮＺＦ組成聯合政府。阿爾登甫於去年八月接掌勞工黨，其不做作又敢言的形象及作風深受選民歡迎，迅速掀起「賈欣達狂熱」。

去年曾有電視脫口秀節目主持人問阿爾登，若擔任總理，「可不可以請產假去生小孩」，她不以為然地答道，「二○一七年還要求職業婦女回答這種問題，令人完全無法接受」。不過，在勞工黨領導的執政聯盟上台後，已把有薪的育嬰假從十八週增至廿二週，二○二○年甚至將再延長到廿六週，可見為做好總理工作，也使她的產假「縮水」不少。