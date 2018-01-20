地球暖化 2015到2017史上最熱

2018-01-20

2017年沒有聖嬰卻爆熱

〔編譯陳正健／綜合報導〕聯合國十八日指出，二○一五至一七年是有紀錄以來最熱的三年，其中二○一七年是未受聖嬰現象（El Niño）影響下最暖的一年，凸顯地球暖化是長期趨勢，人造溫室氣體是暖化主因之一。

氣溫長期趨勢呈現上升

聯合國世界氣象組織（WMO）於去年十一月彙整美國航太總署（NASA）、美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）、英國氣象辦公室（Met Office）、歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及日本氣象廳（JMA）五大國際氣象機構資料，證實過去三年創下史上最熱紀錄。

調查顯示，二○一七年平均表面溫度較前工業時期高出攝氏一．一度，正朝巴黎協定設下的攝氏一．五度門檻逼近；二○一六年仍是史上最熱的一年，而二○一五和一七年難分軒輊，兩者氣象紀錄差異甚微，但二○一五與一六年受聖嬰現象衝擊，因此二○一七年是未受聖嬰現象影響下最熱的一年。

WMO表示，自十九世紀有紀錄以來，史上最熱的十八個年份中，有十七個出現於二十一世紀，證實人造溫室氣體日漸帶動溫度上升。WMO秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）指稱：「溫度的長期趨勢比個別年份排名重要，而此趨勢正往上升。過去三年屬於異常。」

另外，WMO也強調，氣候及天氣相關災難的增強，導致美國去年創下多項紀錄，多國也慘遭颶風、水災及旱災侵襲。WMO科學家巴杜爾（Omar Baddour）指出，在二○六○年至七○年前，全球溫度可能較前工業時期高出兩度。

NOAA則指稱，高溫造成去年北極年度冰層覆蓋面積減至史上第二低；一九○○至八○年間，地球每十三．五年創溫度紀錄，但自一九八一年起每三年創新紀錄；NASA科學家施密特（Gavin Schmidt）表示，儘管每年或每十年都有高低起伏，但長期而言溫度呈上升趨勢。

針對調查結果，氣候專家發出警告，地球溫度正逼近巴黎協定設下的紅線。巴黎協定要求限制全球升溫不超過攝氏兩度。然而，批評者認為，美國總統川普去年的退出弱化了該項協定。川普質疑主流科學界的發現，希望促進美國石化能源產業，駁斥全球暖化是人造溫室氣體引起。