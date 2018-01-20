夢想者沒解決 美聯邦政府恐關門

2018-01-20

川普控民主黨 挾持預算案當人質

〔編譯張沛元／綜合十九日外電報導〕美國共和、民主兩黨在如何保護無證移民「夢想者」（Dreamer）的對峙恐導致聯邦政府斷炊，眼見國會通過支出法案以決定新會計年度政府預算與裁量支出將於十九日午夜到期，國會眾議院趕在十八日晚間通過一項維持短期政府開放的權宜措施，將聯邦政府關門與否的燙手山芋丟給參議院，但參院民主黨人已放話會拖延表決此臨時預算案。聯邦政府部份局處在川普總統就職一週年當天的二十日關門，恐已成定局。

總統川普十九日一早推文，指控民主黨為移民問題挾持預算案當人質。他說：「民主黨人只想要非法移民與鬆散邊界，馬上就要關門大吉？」

眼見臨時預算案在參院凶多吉少，多個聯邦政府機關已接獲指示，準備因應二十日政府運作部分停擺。美國最近三次政府關門發生在一九九五、九六與二○一三年，當時導致約八十萬聯邦政府雇員放無薪假，重要機構如白宮、國務院、國防部與戰鬥部隊雖維持運作，但也有一些雇員被迫無薪休假。

聯邦政府雇員 恐再放無薪假

眾院十八日以幾乎符合共和、民主兩黨立場的二三○票對一九七票，通過一項有關政府支出的權宜法案，讓原本恐面臨斷炊的聯邦政府能再撐四週到二月十六日；但參院民主黨人已放話不會通過此一法案，並要在十九日午夜的最後期限前阻撓議事。共和黨雖在國會參眾兩院占多數，但在參院僅比民主黨多兩席（五十一比四十九），得爭取九票才能湊足阻止民主黨人採取拖延戰術的六十票。雪上加霜的是，至少有三名共和黨參議員反對此預算案。

共和黨籍眾院議長萊恩在眾院通過短期預算案後立即將聯邦政府恐關門大吉的錯怪罪到參院少數黨（民主黨）領袖舒默身上；參院多數黨（共和黨）領袖麥康諾也指控參院民主黨人緊咬非法移民問題不放，已阻礙在長期支出談判上的進展。但舒默堅稱，移民議題更為迫切。

國會共和黨人過去為遂其所願，常以不通過預算進而危及聯邦政府局處運作為要脅，並遭民主黨人詬病；未料國會民主黨人如今也使出相同招數，而關鍵就在前總統歐巴馬任內推出、去年遭川普廢止的「童年入境暫緩遣返」（ＤＡＣＡ）計畫；該計畫保護所謂的「夢想者」（Dreamer），即近八十萬名幼時非法入境美國的無證移民；川普廢止ＤＡＣＡ時表示不會立即遣返夢想者，給國會六個月（至今年三月）時間擬定對策。但國會遲未能就保護夢想者的移民法案達成共識，川普日前出言侮辱特定國家移民又進一步傷害兩黨協商。