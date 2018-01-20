公開信談修憲 維權律師又遭逮

2018-01-20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國共產黨第十九屆中央委員會第二次全體會議十八、十九日在中國首都北京召開，以討論修改憲法的相關建議為主要議程。但近年被中國政府視為眼中釘的中國五十歲維權律師余文生，在十八日發表公開信直陳修憲建言後，十九日竟遭警方莫名帶走，至今下落不明。

余文生的律師證早在十五日被吊銷，緊接著十七日當局又以危害國家安全為由，禁止他辦護照出國參加人權會議。余文生之妻許艷指出，十九日清晨六時卅分許，和家人住在北京的余文生正要送孩子上學，下樓卻見十多名警察就把他抓走，對方沒出示法律文件，也未說余文生所涉何罪，至今「甚至也不知道到底是哪個部門抓走了他。透過派出所、一一○中心，都無法查到余文生的下落。」

余文生十八日才對中共十九屆二中全會提「關於修憲的公民建議」公開信，明白「建議刪除『憲法序言』」、「建議國家主席差額選舉產生」，因「等額選舉類似於任命，沒有任何選舉意義，對國家、對公民社會、對世界各國都不具有公信力」，另呼籲「任何政黨都不能凌駕於最高權力機關（全國人民代表大會）之上」。

這並不是余文生第一次被抓。一四年十月，他因聲援支持香港雨傘運動的北京維權人士，被關九十九天。隔年中國爆發「七○九『維權律師』大抓捕」事件，余文生為遭受迫害的同業辯護，結果遭中國警方帶電鋸破門而入，當著孩子的面把他撂倒上銬帶走。