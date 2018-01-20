習思想入憲 習近平權力登峰

2018-01-20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕繼去年十月中國共產黨第十九次全國代表大會把「習近平新時代中國特色社會主義思想」寫入中共黨章，十八日召開的中共第十九屆中央委員會第二次全體會議，也在隔日閉幕確定將它納入即將第五度修訂的中國憲法，中共中央總書記暨中國國家主席習近平權力自此更為鞏固，加上即將一併成立的國家監察系統，日後藉反腐之名打擊異己恐如虎添翼。

中共十九屆二中全會通過的《中共中央關於修改憲法部分內容的建議》，通篇鋪陳只為肯定「習近平同志為核心的黨中央堅強領導」，指出始終「有力堅持了中國共產黨領導」的中國憲法有「隨著黨領導人民建設中國特色社會主義實踐的發展而不斷完善發展」的必要，由於「習近平新時代中國特色社會主義思想是馬克思主義中國化最新成果」，「把黨的十九大確定的重大理論觀點和重大方針政策，特別是習近平新時代中國特色社會主義思想，載入國家根本法」是第五次修憲的要點。

若入憲成真，習近平將是繼中共創黨人毛澤東以來，思想於在位期間即被寫入黨章及憲法的首位中共最高領導人。

此外，修憲建議也說，「國家監察體制改革是事關全局的重大政治體制改革，是強化黨和國家自我監督的重大決策部署」，將建立由「黨統一領導的反腐敗工作機構」，透過「構建集中統一、權威高效的國家監察體系，實現對所有行使公權力的公職人員監察全覆蓋」。

因此，中國國家監察委員會有望在中國人大及政協三月召開會議期間成立。但去年起草的「中國監察法」，早就引發缺乏監督制衡力量的疑慮，該機構未來恐有違反人權之虞。