揭中國六船暗助北韓 美難揪藏鏡人

2018-01-20

船對船交貨 卻無中俄直接涉入證據

〔編譯茅毅／綜合報導〕聯合國安理會對北韓祭出一連串嚴厲經濟制裁，但據美國和南韓的衛星照片與情報，平壤迄今仍利用海上「船對船交貨」方式獲得違禁品，並藉此出口煤炭賺取外匯。據華爾街日報十九日報導，美國官員指稱，至少六艘中國、香港所有或營運的貨輪違反安理會決議，暗助平壤，惟紐約時報同日報導也提到，從追查去年十一月被南韓查扣的香港籍貨船「方向永嘉號」及其走私的違禁油品來看，難以罪證確鑿地指出與平壤同謀的走私黑手究竟是誰。

藉由相關情資，美方辨識出前述六艘船的名稱加以追蹤，這些船曾在海上把其貨物轉船，也曾駛入北韓港口，把美國官員認定的非法貨物運往俄羅斯及越南，同時利用若干障眼法，企圖掩蓋其違法行徑，例如中國企業所有的巴拿馬籍貨輪「Glory Hope 1號」，去年八月違反安理會全面禁止北韓出口煤炭的決議，在駛近北韓外海時，刻意關閉船上的自動辨識系統（ＡＩＳ）。關閉ＡＩＳ形同在海上隱形，雖仍會在他船雷達上現身，但無法識別這艘船的名稱、貨物或目的港。

美國去年十二月要求安理會的制裁委員會，將十艘載運違禁品的貨船正式認定為有違制裁決議，北京先是兩度延遲回應，再要求把其中六艘船排除在外，包括「Glory Hope 1號」、香港籍貨輪「Kai Xiang號」、貝里斯貨輪「Xin Sheng Hai號」、中國拖船「Yu Yuan號」、「方向永嘉號」和北韓籍貨輪「三鐘2號」，而這六艘船的股東乃中國籍，並使用中國地址，在中國行使否決權下，最後僅同意把另外四艘與中國公司並無明顯關連的船舶列入黑名單。

權宜船籍制度 抓跑腿走私船難上加難

一位聯合國官員指出，這類船對船走私在東海、黃海常見，甚至在日本海，但想查獲卻不容易，若想查明是誰在暗助北韓也有其難度，中、俄雖被視為走私油品給北韓，卻幾乎找不到這兩國政府直接涉入的證據，加之全球海運業的「權宜船籍（ＦＯＣ）」制度，使船隻所有權往往很模糊，藉此規避法律責任，想在海上數百艘往來的油輪中抓到替北韓跑腿的走私船，幾乎是不可能的任務。