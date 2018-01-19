A片女星否認與川普有染 昔日專訪打臉

2018-01-19

〔編譯周虹汶／綜合報導〕據傳收了十三萬美元封口費的美國卅八歲成人片女星「狂暴丹尼絲」（Stormy Daniels），十二日由美國總統川普的律師暨發言人科恩出示書面聲明，否認《華爾街日報》指她多年前曾與川普有過一腿的媒體報導。但美國八卦週刊《每週接觸》（In Touch Weekly）十七日落井下石，刊出過去獨家訪問內容狠打臉：丹尼絲二○一一年確實自稱與川普在○六年七月初次上床；對方還曾誇她「就像他女兒（伊凡卡）般美麗聰慧」。

美國網路媒體「斯萊特集團」（Slate Group）總編輯韋堡（Jacob Weisberg）十六日現身說法，指丹尼絲一六年八至十月間也對他做過相關陳述，她當時甚至透露川普正打算支付「六位數」讓她住嘴。

《每週接觸》十七日則說，丹尼絲十日所發聲明，與她一一年受訪所言大相逕庭；女方當初聲稱她和那時還是實境節目《誰是接班人》主持人的川普，初次性關係發生在○六年美國世紀名人高爾夫錦標賽期間，說法通過測謊器檢驗，連她的前夫莫茲（Mike Moz）與同業兼密友斯皮爾斯（Randy Spears）都出面附和。

川普○五年初才與當今第一夫人梅蘭妮亞成婚，而這段肉體出軌傳聞，發生在女方幫他生下小兒子巴倫還不到四個月的時間；況且丹尼絲一一年受訪時還說，兩人那天發生關係後，後續三年仍見過好幾次面。她眼中的男方「相當迷人」，兩人也喜歡聊他的孩子們，然後「他曾有一次告訴我，我是那個被他認為美麗聰慧得如他女兒的人。」

這番比喻讓《每週接觸》不寒而慄，畢竟把上床對象拿來和女兒相比，本身就是一件怪事。不過，伊凡卡在一六年七月共和黨全國代表大會演說後，接棒出場的川普除了親親抱抱，還輕拍愛女翹臀，當時就令全球傻眼；加上《今日美國報》○六年報導就指出，川普曾直言愛女「身材非常好」，「如果伊凡卡不是我女兒，或許我會和她約會」。從上述種種跡象來看，《每週接觸》認為，伊凡卡日後再面對老爸親暱舉動，恐得設法自處。