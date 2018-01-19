與媒體為敵 川普公布10大假新聞贏家

2018-01-19

編譯張沛元／綜合報導〕經常斥媒體為「假新聞」的美國總統川普，十八日晚間公布他心目中的二○一七年十大假新聞，最大「贏家」是有四則新聞上榜的美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）。但國會共和黨人對川普此舉頗不以為然，暗諷川普此舉形同助紂為虐，以及指責川普以「史達林用語」汙衊與破壞新聞自由。

川普心目中的十大假新聞前三名，依序是美國經濟學家兼紐約時報專欄作家克魯曼在川普勝選日宣稱美國經濟絕不會復甦、美國廣播公司（ＡＢＣ）記者羅斯踢爆川普曾指示白宮前國家安全顧問弗林與俄羅斯官員接觸但弄錯時間點，以及ＣＮＮ在披露川普與長子小唐納能存取爆料網站維基解密（WikiLeaks）的檔案弄錯日期，後兩則新聞曾出現在共和黨推薦的假新聞候選名單。

ＣＮＮ勇奪假新聞冠軍

各家新聞媒體中以ＣＮＮ拿下四條假新聞居冠，川普連他訪日時將整盒魚飼料倒入魚池一事也斥為假新聞，指控ＣＮＮ編輯影片讓人覺得是他狂傲倒飼料，但事實上他只是仿效先倒的日本首相安倍晉三。至於紐約時報有兩則「假新聞」上榜，ＡＢＣ、時代雜誌、華盛頓郵報與新聞週刊各一則。華郵指出，新聞業競爭激烈，錯誤在所難免，關鍵在於是否認錯與更正；川普的十大假新聞有不少只是簡單錯誤、犯錯媒體也已更正、致歉甚至懲處相關人員；相較之下，發表超過兩千項錯誤或誤導聲明的川普，從未認錯。

同日稍早，共和黨聯邦參議員佛雷克在參院對川普開砲，痛批川普不尊重事實，還仿效前蘇聯領導人史達林稱主流媒體為「人民公敵」。佛雷克說，當權者本能地稱任何不合其意的媒體為假新聞時，該受到質疑的應為這名當權者，而非媒體。

此外，共和黨重量級參議員麥肯十六日以「總統先生，停止攻擊媒體」為題投書華郵，感嘆川普仇視媒體的言行已受到欺壓民主支柱之一的新聞自由的外國領導人的關注，攻擊媒體業與言論自由等情事在俄羅斯、土耳其、中國、埃及、委內瑞拉與其他許多地方日益猖獗，川普政府一方面譴責海外記者受暴力侵犯，一方面卻對國內新聞業惡言相向，說好聽是態度不一致，說難聽是偽善。