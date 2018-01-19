兩韓共舉統一旗? 南韓人不挺

2018-01-19

近半希望冬奧各自舉旗入場

〔編譯茅毅／綜合報導〕南、北韓十七日商定，兩韓的代表團下月九日將在南韓平昌冬季奧運開幕式，共舉「統一旗」入場，並共組女子冰球聯隊參賽，若果，將是兩韓首度組聯隊參加奧運；但據民調結果，近半數南韓民眾認為，兩韓應各自舉國旗入場，比贊成舉統一旗共同入場的多近十％。此外，南韓冰球協會和選手對組聯隊也頗有微詞，南韓保守派大報「朝鮮日報」本週社論更表明，「南韓切不可讓自己淪為北韓政權的宣傳工具」，顯見南韓國內對其總統文在寅欲藉此次冬奧，加快推動兩韓融冰的策略之看法分歧。

南韓民調機構「Realmeter」十八日公布對全國五百名成人的調查結果，有四十九．四％覺得，兩韓該各自舉旗入場，僅四十．五％贊成。而從政治立場來看，文在寅所屬的所謂「進步陣營（即左派）」中，有五十六．一％贊成；反觀右派保守陣營的受訪者中，主張應各自舉旗的達六十八．五％。

華盛頓郵報十七日報導，諸多南韓人強烈反對共組聯隊，文在寅當天探視集訓中的國手時表示，他相信，當目睹共舉統一旗入場與組冰球聯隊的一刻，「必將觸動國人及世人心弦」，將代表「未來兩韓關係改善一個好的起點」，然而此舉很可能造成半數原先入選的女子冰球國手，為讓北韓選手加入而被迫退出，南韓隊教練為球員發聲，直指這對國手將是「傷害」，一位冰球協會高層更說，球員深感「震驚」，對政府未事先知會就挑冰球隊與完全不認識的陌生人在冬奧組聯隊，感到「超火大」且「可笑愚蠢」。還有數千人在網路上連署，呼籲青瓦台收回成命。

美國智庫外交關係協會資深研究員史奈德（Scott Snyder）表示，南韓國內政治環境兩極化，故文在寅欲藉冬奧接觸北韓，將招致反彈，但目前的反彈聲音是否就代表南韓多數民意，下定論還太早，若屆時北韓的舉動證明，不過旨在遂行其宣傳目的，而未有所回報，文在寅將會「有麻煩」。

三度在奧運共同入場 未組過聯隊參賽

兩韓迄今三度在奧運共同入場，分別是二○○○年雪梨奧運、○四年雅典奧運、○六年杜林冬奧，惟尚未在奧運組聯隊參賽，僅於一九九一年世界桌球錦標賽及國際足總U20世足賽時，曾組過聯隊。據報導，兩韓已就北韓選手參加冬奧的女子冰球、高山滑雪、越野滑雪、男女雙人花式滑冰項目達成協議，參賽選手可能十到廿人。迄今已定案的包括北韓啦啦隊二三○人、藝術表演團一四○人與跆拳道示範團卅人，共約四百人，可望超過二○○三年南韓大邱世大運的啦啦隊三○三人，創史上新高，若再加上參賽選手，其規模在北韓派赴南韓的代表團中，乃史上第三大。