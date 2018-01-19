美參議員聯名要求》中國駐美官媒 應列外國代理人

2018-01-19

點名央視、新華社、中國全球電視網、中國日報

〔駐美特派員曹郁芬／華府十七日報導〕美國聯邦參議員魯比歐與李希十六日率領多位司法委員會和情報委員會的同仁，致函司法部長塞森斯，要求司法部報告將中國駐美的國營媒體列入外國代理人的進度。被魯比歐等人點名的，包括「央視」、「新華社」在美改頭換面後的「中國全球電視網」及隨「華盛頓郵報」分送夾報的英文版「中國日報」（China Daily）。他們要求司法部比照俄國國營媒體在美的待遇，將這些媒體列入外國代理人。

促比照俄國營媒體在美待遇

魯比歐和李希等人在信中指出，司法部於去年十一月十三日宣佈，在華府註冊的T&R Productions LLC俄國公司，已依據外國代理人註冊法，登記為替俄國政府進行全球廣播的外國代理人。兩天後，俄國政府控制的Sputnik Radio廣播公司也比照辦理。

聯名信指出，主管國家安全的代理助理司法部長波恩特說過，「美國人有權知道誰在代理外國政府於美國的活動，企圖影響美國政府或公眾。」雖外國代理人註冊法豁免一些媒體，但不包括由國家資助、控制或決策的媒體。該信並援引喬治華盛頓大學教授沈大偉的話指出，新華社是中國最大媒體，擔負報導和政府宣傳的雙重任務。而隨美報紙分送的「中國日報」更未註明宣傳品。聯名信搶掉，美國國會及行政當局中國委員會去年十二月十三日舉行聽證會，討論中國在外國影響力及認知管理，包括澳洲等盟邦都在討論此問題。美國政府應依現有法律，採取合理措施來反制。