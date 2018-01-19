ＣＩＡ內鬼》行事謹慎 李春興在港低調生活

2018-01-19

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國中央情報局（ＣＩＡ）前華裔幹員李春興（Jerry Chun Shing Lee，譯音）二○○七年從中情局離職後，多數時間住在香港，少數幾個知道他的人說，他行事「非常謹慎」，幾乎不在網路上留下任何足跡。李春興被捕前，擔任英國拍賣公司佳士得香港拍賣中心保安部主管，藝術資訊網站The Value十八日獨家披露李春興的照片，同時，香港佳士得已經火速將他停職。

上網用化名 避留足跡

李春興擁美國公民和香港居民身分，過去二十個月在香港佳士得任職，負責公司人員和資產安全。公司發言人未點出名字，僅稱「已將一名等候刑事調查的香港員工停職」。The Value從該網站資料庫找出李春興戴著耳機、站在一處拍賣會場中的照片 。The Value指李身材健壯，待人客氣。其辦公室貼著一張○○七海報。

李春興在香港很低調，很少與人往來，一直未啟人疑竇。曾短暫與李往來的香港前警司黎家智說，「很明顯的，他在這裡行事非常謹慎，沒有很多人認識他」；至於李春興被懷疑是ＣＩＡ「內鬼」，黎家智說，「我不意外」。

又名「李振成」（Zhen Cheng Li）的李春興行事謹慎，不留網路蹤跡。香港「南華早報」以李春興、李振成之名搜尋網路，均未發現任何紀錄，不過，他有可能在網路上使用化名，以避人耳目。

疑不滿仕途瓶頸 轉向叛國

李春興在ＣＩＡ期間曾派駐多國，包括一九九九年到二○○二年間駐東京，也曾在ＣＩＡ總部東亞局和北京站工作，有接觸最高機密權限。部份調查人員相信，李春興是在ＣＩＡ生涯陷入瓶頸，一直無法更上一層樓後心生不滿，開始轉向中國出賣情報。