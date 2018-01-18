歐盟拚2030年前塑膠全回收

2018-01-18

「50年後海裡的垃圾比魚多」

〔編譯陳正健／綜合報導〕由於中國決定自今年一月起禁止包括塑膠廢料等廢棄物品進口，迫使歐洲聯盟積極思考「減塑」方案。歐盟執行委員會十六日宣布，至二○三○年前，全歐洲的所有塑膠包裝都必須是可回收或重複使用，並且逐步淘汰咖啡杯等只能使用一次的塑膠用品，以對抗環境污染問題，將投資三．五億歐元（約合一百二十六億台幣）進行相關研究。

歐盟執委會第一副主席堤孟思（Frans Timmermans）告訴歐洲媒體，歐盟的首要之務是嚴禁只能使用一次的塑膠產品，包括吸管、瓶子、咖啡杯、蓋子、攪拌棒、餐具及外帶包裝等丟棄製品，「這些產品生產只需五秒鐘，使用五分鐘，卻要花上五百年分解。」

另外，歐盟也計畫透過改變塑膠的設計、生產及回收方式，創造商業機會。堤孟思強調，海洋裡每天有七百公斤塑膠垃圾被沖上岸，必須阻止讓塑膠進入海洋、食物及人體，「否則五十年後海裡的垃圾比魚多」，長期解決之道正是藉由回收與重複使用，降低塑膠垃圾。

歐盟也計畫採取措施限制化妝品及除臭劑裡的塑膠微粒；將對港口與航運業祭出限制，確保船隻產生的垃圾不會排入水中；將額外投注一億歐元研究資金，促進對抗塑膠問題的科技創新，歐盟國家將有義務監控及減少其海洋垃圾。

據統計，歐洲人每年製造二千五百萬公噸的塑膠垃圾，但回收率少於三十％。歐盟希望於二○三○年前使五十五％的塑膠得以回收，於二○二六年前減少個人塑膠袋使用量，從每年九十個減至四十個。

歐盟還計畫促進自來水飲用，以減少瓶裝水需求；提供會員國改善塑膠回收分類的指導；提議使用更清楚的塑膠包裝標籤，令消費者更能辨識。然而，歐盟執委會並未提出對塑膠包裝的全歐徵稅方案。歐盟預算專員歐汀格（Guenther Oettinger）曾於上週表示，徵收塑膠稅可以填補英國脫歐後留下的一百三十億歐元預算空洞。