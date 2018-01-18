加州鬧分裂 新加州爭取第51州

2018-01-18

〔編譯周虹汶／綜合報導〕二○一六年創立的「新加州」運動本週終於有了行動，發起者十五日在加州馬里斯維爾市（Marysville）宣讀《獨立宣言》，跨出脫離原加州的第一步。他們聲稱為擺脫當前的加州暴政與無法無天，決定施行憲法權利另立「美國第五十一州」。

「新加州」運動的臉書寫道，他們將聯合原加州鄉村地區及內陸諸郡創建第五十一州，排除北起舊金山、南至洛杉磯的都市沿海郡別。他們依美國憲法賦權，在當前「成長階段」展現自治能力，期獲加州議會及美國國會許可，以成功複製一八六○年代西維吉尼亞州脫離維州而立的創州經驗。

打算成立「新加州」的他們並不打算進階建國，但覺得民主黨多年當道的加州因為高昂賦稅的「暴政」統治，「導致加州已無法治理」，除了稅賦太高、法規繁雜外，當地教育、執法、防火、運輸、居住、健康照護、投票權、金融、退休金、監獄、公園、水資源管理、基礎建設也統統出問題，以致商業環境在美國敬陪末座，才決定共同出走，把原加州盛名留給沿海地區獨享。

「新加州」共同創立者普雷斯頓（Robert Paul Preston）強調，這是加州的「鄉村」與「都會」的對立分裂，不僅打算獨立的鄉村地區面臨困境，原加州各郡其實處境相同，問題正出在「該州如何治理及賦稅」。基於過去其他獨立運動的前車之鑑，儘管阻力或唱衰聲不少，目前已有各郡代表組成議會及委員會；他們有志一同，準備十到十八個月後再依美國憲法第四條第三項規定，和原加州議會及美國國會談分手。