國會傳巴農作證 白宮下封口令

2018-01-18

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普的前愛將、前白宮策士巴農十六日就通俄門調查前往國會眾議院的情報委員會提供證詞，但巴農卻以被白宮下令噤口為由，拒絕回答國會議員的問題，即便稍後遭該委員會發傳票強迫回答仍三緘其口。在此同時，負責帶領通俄門調查的司法部特別檢察官穆勒，也已對巴農發出傳票，要求他在大陪審團前作證，這也是穆勒首度動用大陪審團來取得證詞。

巴農是自願出席眾院情報委員會的閉門會議並接受詢問，為他首度就川普競選團隊是否與俄羅斯串謀影響二○一六年美國總統大選提供證詞。但當面對眾議員的問題，巴農卻行使為保持政府運作而允許總統不對外公開特定資訊的「行政特權」，拒絕回答。眾院情報委員會的民主黨成員海姆斯（Jim Himes）抨擊巴農及其律師過度解釋行政特權，畢竟能行使行政特權的是總統，「巴農及其律師因而與白宮商議，結果白宮說，任何發生在巴農任職於白宮或政權移交期間的事情與通訊，都不得對外透露。」

由於巴農不肯在自願的情況下作答，眾院情報委員會共和黨籍主席努尼斯（Devin Nunes）便發出傳票，強迫巴農提供證詞；結果巴農又使出相同招數，在與白宮商議後再度拒答。眾院情報委員會另一名民主黨人希夫（Adam Schiff）在會後表示，巴農拒答是受到白宮指示，白宮根本就是對巴農下了噤口令。希夫還說，該委員會打算再度找巴農來作證。

白宮發言人桑德絲女士表示，白宮無人鼓勵巴農在接受國會詢問時有所隱瞞；巴農就是否答覆國會的問題與白宮商議也是司法程序所需，因為任何觸及白宮的國會調查，國會在取得機密資料前都得與白宮諮商。

巴農對通俄門內幕能三緘其口到何時，不得而知。紐約時報與華盛頓郵報十七日晚間報導，特別檢察官穆勒已對巴農發出傳票，為必須在大陪審團面前就通俄門作證的最高階川普白宮幕僚；CNN十七日報導，巴農已與檢方達成協議，將接受穆勒的調查團隊詢問，而非在大陪審團面前提供證詞。紐約時報指出，穆勒發傳票可能是談判戰術，藉施壓巴農向大陪審團作證，來換取他讓步同意私下接受約談。