川普超健康 僅總膽固醇過高

2018-01-18

心理認知也正常 只須減重

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國白宮的總統醫師傑克森（Ronny Jackson）十六日就七十一歲的川普總統的體檢結果舉行記者會，宣布川普身體狀況極佳且精神敏銳，在心智認知的健檢項目上得到滿分，未有心理疾病跡象，只是略胖且膽固醇過高，需規律運動減重。對於近來外界質疑川普的精神健康，傑克森直率回答：「就我的意見，這是小報精神病學。」

專家指有無早期失智須完整評估

川普於上週進行擔任總統以來的首次健檢，並且主動要求做認知測驗。健檢結果顯示，川普在「蒙特利爾認知評估（MoCA）」獲得卅分滿分。負責健檢的白宮總統醫療小組主任傑克森稱讚，川普的認知測驗表現「非常好」，其精神「非常敏銳」，口齒伶俐。此前，耶魯大學精神醫學教授班迪．李（Bandy Lee）曾著書，對川普的心理健康表達關切。她在接受紐約時報短暫訪問時表示，「蒙特利爾認知評估」並不夠全面，無法完整捕捉到早期失智症狀，建議川普需要完整、詳細的神經精神病學評估。

整體而言，川普的健康狀態良好，健檢顯示他未有癌症、糖尿病、肺部疾病及關節問題，肝、腎及甲狀腺測驗也正常，其血壓為一二二／七四，但總膽固醇為二二三，高過建議值。傑克森強調，川普的心臟健康良好，可能因為他不菸不酒，且未有家族心臟病史。不過，川普量測身高為一百九十一公分、體重一○八公斤，比去年多出一．三公斤。熱愛垃圾食物的他，僅在週末打高爾夫球運動，其身體質量指數（BMI）為二十九．九，處於「肥胖」邊緣，指數超過三十屬於「肥胖」。

傑克森指出，川普久坐不動，應養成定期運動習慣，合理目標是明年減重四至六公斤。他目前共服用降膽固醇藥物、低劑量的阿斯匹靈、以及治療男性禿頭的「柔沛（Propecia）」。

有記者問道，川普飲食習慣不佳、何以健檢結果良好？傑克森回答，「這就是所謂的遺傳學」，川普「擁有不可思議的好基因，這是神為他打造的」。總統每天雖只睡四至五小時，但他認為此問題不成隱憂，他的身心健康足以做滿總統任期，即便連任也絕對適任。他也告訴川普「如果過去二十五年吃得更健康，可以活到兩百歲」。