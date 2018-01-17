資安疑慮 AT&T中斷與華為合作

2018-01-17

〔編譯周虹汶／綜合報導〕為防美國國家安全門戶洞開，路透十六日獨家引述國會幕僚透露的消息報導，美國最大固網電話服務暨次大行動電話服務供應商AT&T，被參、眾兩院議員勸告與據悉和中國人民解放軍關係密切的電信設備製造商「華為」（Huawei Technologies Co Ltd）切斷所有商業關係，包括共同制定新一代高速5G網路標準的合作計畫，同時阻止行動通訊網路規模和客戶規模居全球第一的「中國移動」（China Mobile Ltd）進軍美國市場。

本月稍早，部分國會議員游說聯邦監管當局，迫使AT&T放棄銷售華為智慧型手機的計畫。同樣基於國安疑慮，中國網際網路金融服務公司「螞蟻金服」（Ant Financial）企圖購併美國快速匯款公司「速匯金」（MoneyGram International Inc.）等，也因官方介入而破局。

匿名幕僚透露，議員甚至警告美國企業，若與華為或中國移動打交道，日後恐難再和美國政府做生意。對此，AT&T拒絕評論，僅表示尚未針對5G供應商做出決定。華為和中國移動也未做出回應。

美國國會成立的「美中經濟與安全審查委員會」（USCC）委員威塞爾（Michael Wessel）指出，新一代無線通訊對經濟和國安都有重大意義，中國參與制定標準並銷售設備，會引發許多國安問題，必須給予更嚴格的關注。

中國移動方面，幕僚指出，國會議員反對發給該公司在美國營業的執照。中移在二○一一年提出申請，仍待聯邦通訊委員會（FCC）審核。

共和黨籍聯邦眾議員康納威（Mike Conaway）九日提出《保衛美國通訊法案》（Defending U.S. Government Communications Act），禁止美國政府和華為、中興通訊合作。《保衛美國通訊法案》引述美國政府近七年來諸份報告，直指華為、大唐電信、中興通訊和人民解放軍關係密切；又中國政府不諱言「網路戰」的重要性，「走出去」海外投資戰略令「國家冠軍」企業深受中共支配，再再加深大幅成長的中國電信業對美國國安造成的疑慮。

該法明確杯葛華為和中興通訊，兩家產品在全球都享高市占率，但前者「與中國官方密切廣泛分享它所知的外國通訊系統知識」；後者也有相同問題，且多年來從美國出口高科技違禁品到伊朗，去年才被罰八．九二億美元。

對此，中國外交部發言人陸慷十六日表示，「中國政府一向鼓勵中國企業按照市場原則和國際規則、在遵守駐在國法律法規的前提下開展對外投資合作。同時，我們也希望各國能為中國企業的經營提供公平、良好的環境」，「希望中美雙方能夠共同努力維護兩國經貿關係健康穩定發展，這符合雙方的共同利益。」