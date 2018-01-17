美夫妻囚禁13子女 最大29歲最小2歲

2018-01-17

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國加州佩利斯市（Perris）一對夫婦十五日因涉嫌虐待和危害兒童被捕，他們涉嫌將十三名子女拘禁在黑暗發臭的環境下，以鍊條及鎖頭將孩子銬在床上；所幸其中一名十七歲少女十四日逃家成功，報案求援，事件因而曝光。當地警方證實，該對夫婦是五十七歲的艾倫．特賓（David Allen Turpin）和四十九歲的安娜．特賓（Louise Anna Turpin），受害子女年齡介於兩歲至二十九歲，受害者被發現時身形瘦弱，明顯營養不良。

河濱市郡（Riverside County）警長辦公室聲明指出，調查結果顯示，數名兒童被鍊條及鎖頭銬在床上，環境又臭又黑，而他們的父母未能合理解釋為什麼孩子會被如此對待。警方第一時間在屋內找到十二名孩童，之後出乎意料的發現其中七人已經成年，介於十八至二十九歲。受害者都非常髒，明顯營養不良。警方說，最初報案的十七歲少女，身型也相當瘦弱，看起來僅約十歲。受害子女們被救出後表示肚子很餓，當局已提供飲食與安置。

佩利斯位於洛杉磯東南方約一百一十三公里處，案發地點是一個中產階級社區內的一棟西班牙風格房舍。特賓夫婦的鄰居表示，「這是個美麗的社區，擁有嶄新的建築，庭院內停著新車，發生這種事真是讓人心碎」，「我們去年還看到幾名少年在屋外修草坪、弄耶誕裝飾，誰能想到會發生這種事」。受害者的祖父母對此也深感震驚，表示五年前最後一次見到特賓夫婦，其後僅透過電話聯繫，但未與孩子們說過話，只知道孩子們在家自學。

特賓夫婦曾兩度向法院聲請破產，二○一○年從德州搬到加州，此後定居佩利斯。他們的「臉書」專頁張貼許多全家福照片；前年九月，安娜抱著一名身穿「媽咪愛我」字樣Ｔ恤的嬰兒；去年四月，特賓全家穿著同款牛仔褲和紅色Ｔ恤合照；去年四月至七月間，夫妻穿著婚紗和盛裝打扮的孩子們開心合影，包括三名男孩、九名女孩和一名女嬰。