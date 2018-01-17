Google重返中國? 恐出現爭議地圖

2018-01-17

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國網友十四日揭露，美國科技巨擘Google旗下的「Google地圖」服務，暌違八年重返中國市場，但選用自動導航時，手機應用程式（APP）會自動跳轉到阿里巴巴旗下的「高德軟體」（AutoNavi）。網友推測，Google已和中國地圖公司合作。據悉，中國地圖軟體的隱私程度極低，使用者的位置和談話都可能被監控記錄。專家質疑，Google為重返中國市場，也可能在南海、東海等領土界線上作出讓步，進而導致「爭議地圖」出現。

台灣關懷中國人權聯盟理事長楊憲宏向「自由亞洲電台」（RFA）表示，他推測Google為了重返中國向北京讓步，且將直接反映在「Google地圖」上，「中共會非常清楚的告訴它，南海的界線要怎麼畫，東海的界線要怎麼畫…哪些界線是屬於中國的領土，未來有關這部分的爭議會非常大的，包括台灣…我認為它會稱台灣為中國的一省…Google出於利益考量失信於其他國家，往後的路不一定是坦途」。

此前，Google因不滿中國監控網路言論，二○一○年宣布退出中國市場，旗下「Google地圖」、「Google翻譯」等服務一度無法在中國使用。然而，Google近來和中國政府的關係已有所改善，Google上月宣布在北京成立人工智能研究中心，研發自動駕駛技術，本月再證實鉅額投資中國遊戲直播平台「觸手」。「Google翻譯」亦於去年三月解禁，重返中國APP平台。

對此，Google亞太地區政策通訊經理梅多斯（Taj Meadows）澄清，「Google地圖」服務在中國沒有任何改變，多年來都能在電腦版介面上使用，且未推出安卓（Android）或iOS的行動裝置版本。據悉，中國多款APP使用「Google地圖」技術，相關APP鍵結此前遭到封鎖屏蔽，近來則可直接提供用戶使用，導致部分網友誤認為「Google地圖」重返中國APP平台。