與鄧文迪走太近 庫希納恐遭中利用

2018-01-17

〔編譯魏國金／綜合報導〕華爾街日報十五日引述知情人士報導，在美國總統川普就職前夕，反情報官員警告他的女婿兼白宮高級顧問庫希納，他與妻子伊凡卡的好友、媒體大亨梅鐸的華裔前妻鄧文迪（Wendi Deng），可能利用他們之間的友誼，推動有利於中國政府但牴觸美國利益的計畫。

消息來源說，反情報官員是在「高級職員的例行安全簡報」上對庫希納做出前述警告，因其主要專業在房地產開發，恐對國家安全規範不甚熟悉。據報導，美國官員質疑鄧文迪為一項中國出資、經費達一億美元的花園工程計畫進行遊說，該計畫位於華府最高地帶之一的國家植物園內，距離國會山莊與白宮不到八公里。當局擔心這項包括一座二十一公尺高塔樓在內的計畫，恐被中國作為監控之用。

由於庫希納家族經營的房產公司一直在中國做生意，並擔任掮客，為中國投資人仲介交易，因此前述報導引發關注。華爾街日報隸屬於梅鐸的媒體帝國「新聞集團」（News Corp），近幾週有若干報導觸怒川普，包括一篇白宮聲稱川普與北韓領導人金正恩關係的陳述遭錯誤引用。華爾街日報是少數幾家沒有被川普抨擊為「假新聞」販售者的美國重要媒體之一。

庫希納一名代表十五日證實，他的確曾在安全簡報中被提醒鄧文迪與中國的可能關聯。鄧文迪的發言人則說，她「不知道聯邦調查局（FBI）或其他情報機構對她有何疑慮」，也不知道中國政府出資的花園計畫。中國駐美大使館批評該報導「毫無根據，而且完全是錯誤消息」。中國外交部十六日表示，「美國一些人應該停止製造不存在的問題」。

「烈焰與怒火：川普白宮內幕」作者沃爾夫推文說：「從他們離婚以來，梅鐸告訴任何願意聆聽的人說，鄧文迪是中國間諜—整段婚姻她都是。」華爾街日報前主筆布勞奇利（Marcus Brauchli）則表示：「美國的反情報機構向來以脆弱的猜疑中傷人，特別是與中國有關的那些人。」