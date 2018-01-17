憂被邊緣化 習近平急叩川普談北韓

2018-01-17

〔國際新聞中心／綜合報導〕由美國和加拿大共同主辦的「朝鮮半島安全穩定外長會議」十五日在溫哥華舉行，澳洲、英國、法國、印度、菲律賓和南韓等曾在一九五○至五三年參加韓戰的十七國外交部長與軍事官員共聚一堂，討論如何遏制北韓核武野心。但在北韓主要盟友中國和俄羅斯缺席的情況下，會談的影響力遭到普遍質疑。中國外交部便批評這場為期兩天的會議沒有合法性，也沒有代表性。

中國官媒報導，中國國家主席習近平十六日與美國總統川普通電話時表示，朝鮮半島形勢出現一些「積極變化」，各方應共同努力，將來之不易的緩和勢頭延續下去，為重啟對話談判創造條件。在南、北韓關係破冰舉行會談後，理應為北韓問題「當事國」的中國，現在卻有遭邊緣化的憂慮。因此，習近平先後在十一日與南韓總統文在寅通電話，瞭解兩韓對話成果。北京也懷疑，前述韓戰十七國外長會議是為了架空聯合國。

中國中央電視台報導，習近平聲稱，實現朝鮮半島無核化，維護朝鮮半島和平穩定，符合各方共同利益，維護國際社會在這問題上的團結十分重要。中方將繼續與包括美國在內的國際社會合作，推動朝鮮半島問題朝著妥善解決方向取得進展。川普則回應，美方重視中方在朝鮮半島問題上的重要作用，願繼續加強與中方溝通協調。據稱雙方還討論經貿相關議題。

兩韓日前展開兩年多來的首次會談，平壤同意派選手參加平昌冬季奧運會後，朝鮮半島緊張情勢似有緩和跡象。然而，北韓十六日首度回應川普此前推文聲稱，他啟動核武的按鈕比金正恩「大多了」的說法，北韓勞動黨機關報「勞動新聞」痛罵川普是「魯蛇」，說他「 罹患憤怒失調和精神分裂」，還說他的發言不過是被北韓武力嚇倒的「狂人發作」及「瘋狗亂吠」。

ＮＨＫ也誤發烏龍警報

在此同時，繼美國夏威夷州誤發飛彈來襲警報，嚇壞當地民眾後，日本放送協會（NHK）十六日也發佈烏龍警報，聲稱北韓疑似發射飛彈，敦促民眾避難，但在幾分鐘後隨即更正。目前仍不清楚誤發原因為何，NHK表示仍在調查中。不過，NHK誤發警報後，日本境內並未立即傳出民眾恐慌或其他混亂情況。