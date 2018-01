《中英對照讀新聞》World Media Struggle to Translate Trump’s "Shithole" 世界媒體難以翻譯川普所說的「Shithole」

2018-01-16

◎陳正健

Trump referred to Haiti and African nations as "shithole countries" during a meeting on immigration with Republican and Democratic lawmakers in the Oval Office. In Asia, media outlets struggled to translate the remark.

川普在一場白宮橢圓形辦公室的會議上,與共和及民主黨議員討論移民問題時,提及海地和非洲國家是「shithole countries」。在亞洲,新聞媒體難以翻譯這項評論。

Taiwan’s Central News Agency tried niao bu sheng dan de guo jia, meaning "countries where birds don’t lay eggs." Haiwainet, a news portal of China’s state newspaper People’s Daily, used 烂国, which means "countries that suck."

台灣的中央社嘗試以「niao bu sheng dan de guo jia」加以翻譯,意為「鳥不生蛋的國家」。中國國營報紙「人民日報」的新聞入口網站「海外網」,則使用「爛國」,意指「爛的國家」。

South Korean news portal joins.com went with 거지소굴, pronounced "go-ji-so-gul," meaning "beggars’ haunts." The Japanese daily Sankei opted for 便所のように汚い国, meaning "countries that are dirty like toilets."

南韓「中央日報」新聞入口網站譯為「거지소굴」,發音是「go-ji-so-gul」,意指「乞丐窩」。日本「產經新聞」則選擇以「便所のように汚い国」譯之,意為「像廁所一樣污穢的國家」。

Media in Vietnam varied in strength from "dirty countries" to "rubbish countries" to "rotten countries". Voice of America’s Thai service, explained that "this English word could translate as a ’hole of waste from excrement,’ which reflects that Trump considered them low-class countries".

越南媒體在翻譯上的強度不一,從「骯髒國家」、「垃圾國家」到「腐爛國家」等譯名都有。「美國之音」泰語版解釋說:「這個英文字可翻譯為『排泄物之坑』,顯示川普認為它們是低等國家。」

新聞辭典

portal:名詞,門戶,正門,入口。例句:Passing through the portals of the BBC for the first time, she felt slightly nervous.(她第一次經過英國廣播公司入口,感到有點緊張。)

haunt:名詞,出沒之處,常去的地方。例句:This bar used to be one of his old haunts.(這間酒吧是他過去經常出入的地方之一。)

excrement:名詞,糞便,排泄物。例句:Excrements have been used as fertilizer for centuries.(糞便作為肥料已有數個世紀之久。)