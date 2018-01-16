沒說屎爛國? 川普：我不是種族主義者

2018-01-16

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普在出言貶損海地與非洲國家是「屎爛國」，引發全球譁然與撻伐後，十四日他在面對記者提問他是否為種族主義者時，自我辯解說：「不！不！我不是種族主義者。我是你們採訪過最不種族主義的人。」

川普是在佛羅里達州西棕櫚灘與國會眾議院多數黨領袖麥卡錫餐敘拍照時，做出以上發言。他反問記者：「你們注意到在房間的幾個參議員對於我的言詞說了什麼嗎？」他意指十一日在白宮橢圓形辦公室與六名民主、共和兩黨參議員會面，討論移民相關議題。媒體披露，席間川普說出前述不堪入耳的話語。川普說：「沒有這些言詞。」不過，白宮迄今未否認川普說了「屎爛」。

川普進一步表示，他「準備好、願意且能夠」達成協議，保護童年時期抵美的移民「夢想者」。不過，他十四日一早連發兩篇推文談移民問題時，又說為保護孩提時期非法入境美國年輕移民的夢想者計畫「可能已死」。川普推文說：「DACA可能已死，因為民主黨人根本不想要。」DACA指的是「童年入境暫緩遣返」。若共和、民主兩黨無法達成妥協，給予年輕移民合法居留的權利，數十萬「夢想者」將面臨遭驅逐出境的命運。

川普一名好友告訴美聯社，川普十一日晚間打電話給朋友以及白宮「圈外」顧問，以判斷他們對他話語的反應。他說，川普沒有悔意，否認他是種族主義者，他責怪媒體扭曲他的用意。川普十二日推文堅稱，他「除了說海地明顯是貧窮、動亂的國家」外，絕沒有說任何貶損海地人的話語。

當時在場的共和黨喬治亞州參議員帕度（David Perdue）與阿肯色州參議員柯頓（Tom Cotton）十二日聲明，不記得川普曾語出貶損，「他真正疾呼的是我們當前移民體系的失衡，該現象不能保護美國勞工以及我們的國家利益」。兩人十四日也上電視為川普辯解，兩人都說川普「沒有用那個字」。但唯一在場的民主黨參議員杜賓（Dick Durbin）強調，川普確實有說，該字是「污穢的、充滿嫌惡，其內涵顯然是種族主義的」，而且川普「不只一次」使用這個最粗鄙的字。

也在場的伊利諾州共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）將當時景況告訴同黨的南卡羅萊納州參議員史考特（Tim Scott）。史考特表示，媒體的報導「基本上精確」。喬治亞州聯邦眾議員、一九六○年代民權運動英雄路易斯（John Lewis）指控，川普「正帶領我們向後退」，「我認為他是種族主義者」。