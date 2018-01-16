川普自吹和平推手 巴勒斯坦嗆不夠格

2018-01-16

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普矢言推動締結以巴和談「世紀之約」，上月卻宣布承認耶路撒冷是以色列首都，進一步激化以巴衝突。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯十四日表示，川普的「世紀之約」根本就是「世紀打臉」，美國沒有資格擔當調停者角色，巴勒斯坦只會接受由多國或多個組織主導的和談；阿巴斯也指控以色列片面「終結」奧斯陸和平協議，宣稱巴勒斯坦將予以反擊。

只願接受多國或多組織調停

巴勒斯坦解放組織（PLO）中央委員會十四至十五日在約旦河西岸雷馬拉（Ramallah）召開會議，商討因應美國承認耶城為以國首都的對策，阿巴斯在開幕式發表約兩小時演說，反覆強調不會接受川普政府主導以巴和談的立場。阿巴斯說，我們對川普說「不！我們不會接受你的提案」，所謂的世紀之約（以巴和平最終協議）是一記世紀耳光，我們不會接受。阿巴斯痛罵川普、以國、美國駐以大使佛里曼、美國駐聯合國大使海利，席間一度以方言飆出不雅用語。

阿巴斯沒有提出具體方案解決以巴衝突，他呼籲同胞奮起對抗以國，指控「以色列終結奧斯陸協議」，宣稱巴勒斯坦將研究所有策略予以回應；一九九○年代中期簽署的奧斯陸協議，旨在讓巴人於加薩走廊與部分約旦河西岸地區進行有限的自治，並由以國維持該區的整體安全。

以色列國防部長李柏曼（Avigdor Lieberman）十五日指出，阿巴斯的演說代表他放棄和談，選擇對抗美國及以色列，直指「阿巴斯已失去理智」。

美擬撤金援 逼巴人重回談判桌

與此同時，美國國務院十四日正打算撤銷聯合國巴勒斯坦難民援助機構的資金；美國本月應撥給聯合國救濟暨工程處一．二五億美元（約三十七．五億台幣），但美方考慮只撥付六千萬美元（約十八億台幣）。據悉，海利希望完全切斷對巴勒斯坦的援助，以逼迫巴人重回談判桌，但國務卿提勒森、國防部長馬提斯等人擔憂此舉恐加劇中東情勢動盪，雙方陣營各執一詞，川普尚未作成最終決定。阿巴斯本月初則已表態，不會接受美國利用援助款「勒索」。