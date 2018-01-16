香港中文大學出現港獨社團 中共黨媒嗆撤學籍

2018-01-16

學生：言論自由 校方：盼尊重基本法

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港中文大學學生近日在校內籌組「香港獨立研究學會」，引發社會各界關注。負責籌備的學生強調，談論港獨是學生的言論自由，且成立會章已在學生會通過。然而，中大校方表示，期盼學生尊重反對港獨的「基本法」。中共黨媒「環球時報」則引述評論指出，校方應暫停涉事學生的學籍，並在學生錄取和畢業前，要求他們簽署承諾捍衛和擁護「一國兩制」的承諾書，作為畢業的前提之一。

環球時報：不支持一國兩制 不能畢業

中大學生十二日在臉書「CUHK Secrets」上，刊登「香港獨立研究學會招募幹事」貼文，公開募集首屆會員及幹事會成員，宗旨是在校內研究港獨的可行性，守護學生的言論自由，並舉辦論壇、講座、電影會等相關活動，中大學生繳交四十元港幣（約一五三元台幣）即可入會。

學會籌委會聯絡人「KC」解釋，去年九月，時任校長沈祖堯曾公開要求學生會拆除校內的港獨橫幅，令他們感到缺乏港獨的討論空間，因此萌生成立學會之意，暫時有二十至三十人查詢或有入會意願。「KC」強調，學會會章已獲中大學生會代表會議決通過，現有半年「試辦期」；校方暫時未接觸籌委會，未見打壓，希望現任中大校長段崇智尊重學會及學生討論港獨的自由。

對此，中大發言人回應說，校方將向學生會了解詳情。校方重申，「基本法」明訂香港是中國不可分離的部份，希望中大活動都是在尊重法律的原則下進行。

環時引述中大校友、港時事評論員朱家健指稱，校方可考慮暫停涉事學生學籍，並在錄取和畢業前，要求他們簽署承諾捍衛和擁護「一國兩制」承諾書，作為畢業前提之一。該文病引述香港學研社研究員傅霾強調，「基本法」二十三條立法勢在必行。