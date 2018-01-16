美眾議員提案 禁政府機關用中國電訊設備

2018-01-16

聯邦機構若用中企產品 「形同邀請中國監視整個美國」

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國通訊設備大廠華為和中興通訊進軍美國市場又踢到鐵板！共和黨籍德州聯邦眾議員康納威（Mike Conaway）日前提出「保衛美國通訊法案」（Defending U.S. Government Communications Act），禁止美國政府機構及其承包商使用華為和中興通訊製造的電訊設備與服務，理由是兩家公司與中國政府關係密切，可能危及美國國家安全。

這項法案將禁止美國聯邦政府或承包商，採購及使用華為和中興通訊及其子公司的通訊設備與服務；美國國會此前就曾採取行動，限制這兩家中國企業打入美國政府採購市場。

點名華為和中國領導人共享訊息

康納威發佈聲明表示：「中國商用技術常被中國政府當作刺探美國聯邦機構的工具，構成嚴重國安威脅；讓華為、中興通訊和其他有關實體打入美國政府的通訊體系，等於是邀請中國監視我們生活的各層面。」

康納威引述美國情報和反情報官員談話指出，華為和中國領導人共享訊息，且在美國的事業越來越大，代表將對美國產生進一步安全威脅。

美國國會議員老早就盯上華為和中興通訊。二○一○年四名聯邦參議員向聯邦通訊傳播委員會（FCC）就兩家公司與中國政府的關係表達關切。隔年，聯邦眾議院特別情報委員會發佈報告，建議美國政府不要購買華為和中興通訊的產品，應持續對其保持警戒，進行調查，並透過立法來解決安全疑慮。

中興通訊產品密售伊朗北韓 美重罰357億

美國通訊商AT&T上週取消在美國銷售華為旗艦手機Mate10之協議，主因有多名國會議員致函FCC，對AT&T在美國銷售華為手機表達關切。中興通訊去年三月因為違反美國出口管制法令，出售產品給遭制裁的伊朗和北韓，遭美國政府重罰十二億美元（約三五七億台幣）；美國商務部也正在調查華為與遭制裁國家的交易。

康納威的提案本月九日已提交聯邦眾議院，經過眾院監管和政府改革委員會批准後，將交由眾院全院表決，通過後再提交到聯邦參議院；若參院表決通過，將交由川普總統簽署成案。儘管過程曠日廢時，卻代表華府對中國這兩家通訊設備大廠的日益不信任。