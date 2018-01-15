搶當美第一女總統 傳海利有野心

2018-01-15

交好川普 政績拉攏共和黨鐵票

〔編譯張沛元／綜合報導〕倘若美國電視脫口秀名主持人歐普拉（Oprah Winfrey）真的在二○二○年代表民主黨問鼎白宮，與她對陣的共和黨人會是尋求連任的川普總統，還是代父上陣的川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）？派駐聯合國總部的外國外交官說，搞不好是野心勃勃的美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）。

有關海利有意競逐總統大位的傳聞，自她稍早力挺川普片面承認耶路撒冷為以色列首都、在聯合國安理會否決耶城地位維持現狀，以及在聯合國大會就耶城地位投票時威脅不挺美的國家將遭報復，便甚囂塵上。一名安理會成員國的外交官說，海利顯然利用駐聯合國大使身分另有所圖，她不是在聯合國大會中拉票，而是為二○二○年或二四年美國總統大選拉票。

南卡羅萊納州州長出身的海利去年初出使聯合國，她奉行川普的「美國優先」政策，甫上任便撂話要求盟國挺美，違者將被美國「點名做記號」。憑藉與川普的良好關係，原被視為外交菜鳥的海利迅速崛起。甫結束兩年安理會非常任理事國任期的烏克蘭駐聯合國大使葉利琴科，就對海利讚譽有加，認為海利雖然外交經驗不足，但這與其說是缺點，不如說是資產。另一名匿名安理會成員國外交官說，海利這些主要政績正對共和黨鐵票的胃口，她在乎的是美國國內的觀感。

被視為取代提勒森的熱門人選

此外，踢爆川普白宮內幕的《烈焰與怒火》一書中除披露伊凡卡有意克紹箕裘外，也聲稱一度被視為取代現任國務卿提勒森的熱門人選的海利，也對總統大位虎視眈眈。書中指稱，海利在去年十月認定川普無法連任後，便以川普接班人自居，還被白宮幕僚形容是「比（被逐出天堂前的撒旦）路西法（Lucifer）還野心勃勃」，雖獲川普提拔，但比川普精明多了。

四十五歲的印度移民之女海利若真能入主白宮，將是美國首位女性與首位亞裔總統。但民主黨也不缺有資格問鼎白宮的亞裔女將。根據華盛頓郵報的二○二○年民主黨總統候選人前十五大排名，女性除歐普拉（十一）外，還有同樣有亞裔血統的加州聯邦參議員哈里斯（Kamala Devi Harris、五）、通曉中文且曾在台灣求學的紐約州聯邦參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand、四），以及曾任教哈佛大學的麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren、三）等。