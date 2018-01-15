中共追打「軍虎」 傳范長龍也落馬

2018-01-15

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中共第十九次全國代表大會（十九大）後，再有人民解放軍「超級大老虎」落馬！香港「星島日報」十四日報導，去年退休的前中共政治局委員、中央軍事委員會副主席范長龍，近日遭立案審查，成為繼郭伯雄、徐才厚之後，第三名落馬的軍委副主席，也是十九大後首名被查的副國級高官。

報導引述消息人士說法，前軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長房峰輝被移送軍事檢察機關後，「牽出他（范長龍）不少事」，讓中央決定將范長龍拿下。十九大閉幕後，「肅清郭、徐流毒」的反腐風暴持續席捲軍隊，官方先後在去年十一月及本月九日證實兩名前軍委委員張陽及房峰輝落馬，其中捲入「徐才厚案」的前軍委政治工作部主任張陽，被查期間上吊身亡。

范長龍目前仍是國家中央軍委副主席，預定三月政府換屆時卸任，他最近一次公開露面是在上月廿九日。七十歲的范長龍被視為徐才厚嫡系，兩人既是遼寧同鄉也是上下級。范長龍是遼寧丹東人，曾派駐吉林長春第十六集團軍砲兵部隊；原隸屬瀋陽軍區的十六軍有「長白猛虎」之稱，是徐的嫡系部隊。范在十六軍任職長達卅一年。

徐才厚二○○○年升任總政治部常務副主任後，范長龍也跟著扶搖直上，先後升任瀋陽軍區參謀長、解放軍總參謀長助理，並在二○一二年中共十八大獲破格引薦，由南京軍區司令員升任中央軍委排名第一的副主席，晉身政治局。不過，徐才厚落馬後，范長龍曾多次公開表態，和徐撇清關係。

去年十月十九日，范長龍在十九大解放軍代表團小組討論上發言時，稱頌中國國家主席習近平「下決心查處郭伯雄、徐才厚等一批腐敗份子，全面徹底肅清其流毒影響，使軍隊反腐敗鬥爭形成了壓倒性態勢」，呼籲全軍「堅定不移地維護習主席這個核心」。