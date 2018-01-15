2時尚攝影大師 被控性騷男模

2018-01-15

泰斯地諾曾為威廉王子訂婚照掌鏡

〔編譯魏國金／綜合報導〕聞名全球的時尚攝影大師泰斯地諾（Mario Testino，右）和韋伯（Bruce Weber，左）分別遭十餘名男模特兒指控濫用權力，對他們進行觸摸、手淫等性騷擾。在紐約時報十四日披露相關惡行後，旗下出版品包括「時尚」（Vogue）、「瀟灑」（GQ）的康泰納士綜合媒體集團（Conde Nast）藝術總監溫圖（Anna Wintour）宣布，將中止與兩人的合作關係。

「時尚」、「瀟灑」中止合作

六十三歲的泰斯地諾是英國王室愛用的攝影師，威廉王子夫婦的官方訂婚照即為他的作品，二○一四年他被頒授大英帝國勳章。泰斯地諾遭十三名男模與男助理指控性冒犯，時間最早可溯及至一九九○年代中期。曾為古馳（Gucci）模特兒的洛克（Ryan Locke）直言：「他是性獵捕者！」當他告訴其他模特兒將與泰斯地諾會面時，「他們都說他惡名昭彰，『勒緊你的褲帶』。」

被控強吻、當面手淫與試圖性侵

洛克指出，兩人就曾經為了是否全裸試拍僵持不下。而在為古馳拍攝廣告期間，泰斯地諾在拍攝最後一天清場，將門鎖上，接著「他爬上床、爬到我身上說，『我是女孩，你是男孩』…我丟給他一條毛巾，接著我穿上衣服走人」。

前助理提爾曼（Hugo Tillman）透露，泰斯地諾通常雇用異性戀年輕男子當助手，泰斯地諾也曾在街上企圖親吻他，甚至在某次商務行程中試圖性侵他，幸好有人剛好進房解危。另一名助理巴瑞特（Roman Barrett）也說，泰斯地諾在他面前手淫，「性騷擾是家常便飯」。

至於七十一歲的美國攝影師韋伯，則遭十五名現任與前男模指控在拍照期間製造不必要的裸露及壓迫性行為。紐約時報報導，他們的說詞十分一致，表示韋伯要求他們裸體、呼吸，並觸摸他與自己，通常韋伯會以手引導他們的手到感覺「能量」之處。

模特兒辛克萊（Robyn Sinclair）說：「我記得他將他的手放進我的嘴巴，並抓我的私處。我們從未性交，但有許多觸摸、許多性騷擾。」男模阿道夫（Josh Ardolf）指出，拍攝裸照時，韋伯抓他的生殖器。

韋伯透過律師堅決否認相關指控，並說對於指控極為震驚與悲痛。泰斯地諾的律師則駁斥，消息來源的說詞不足採信。