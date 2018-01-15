競爭力評比退步 智利斥世銀報告偏頗

2018-01-15

統計方法改變可能受政治因素操控

〔編譯陳正健／綜合報導〕世界銀行首席經濟學家羅默（Paul Romer）十二日接受華爾街日報訪問時坦言，世銀每年發佈的全球各大經濟體競爭力重要參考指標「經商環境報告」（Doing Business），由於統計方法改變，出現對智利執政黨不公的競爭力評比，背後可能受政治因素操控，為此他向智利道歉，將重新計算過去四年來的排名結果。對此，智利執政黨十三日痛批，世銀對其左派政府有偏見，以致智利的競爭力排名大幅下滑。

世銀將重新計算過去四年排名

智利總統巴舍萊（Michelle Bachelet）推文表示，智利政府正式要求世銀對「經商環境報告」進行完整調查；國際機構排名應值得信賴，因為這將影響投資及國家發展。巴舍萊曾於二○○六至一○年間擔任智利總統，並於一四年再度上台。智利當年排名為卅四名，接著名次逐年下滑，在一五至一八年間分別為四十一名、四十八名、五十七名及五十五名。

智利經濟部長格羅西（Jorge Rodríguez Grossi）也抨擊，世銀的評鑑並不道德，希望儘速修正，進行審查以提高智利排名，期盼統計數據不再受政治因素操控。

左派執政競爭力跌 右派執政就回升

智利執政「社會黨」認為，世銀的排名對該黨有所偏頗。自二○○六年以來，智利由左派巴舍萊及右派皮涅拉（Sebastian Pinera）輪流執政。詭異的是，過去十二年來，智利的排名在廿五名至五十七名間劇烈震盪，在巴舍萊執政時總是下跌，皮涅拉上台後就會回升。

皮涅拉曾於一○至一四年間執政，期間曾因銅價高漲而出現榮景。他在去年十二月的大選中擊敗巴舍萊支持的候選人基里爾，將於今年三月再度執政，其競選承諾正是振興經濟。然而，根據羅默的陳述，智利排名下滑是統計方法改變，若依舊方法計算，巴舍萊執政期間的智利經濟並未變壞。

世銀聲明 強調不受政治因素影響

為此，世銀十三日發表聲明回應，將對智利的排名「進行外部審查」，但強調統計方法的任何改變都經過「公正的商議過程」，使用的指標是稅率等「硬資料」，不受政治因素影響。

羅默並未點名哪些世銀職員必須為此負責，但華爾街日報在報導中提及「經商環境報告」研究團隊主管洛佩斯－克拉羅斯（Augusto Lopez-Claros）。洛佩斯－克拉羅斯曾在智利大學任教，今年開始暫停在世銀的工作，轉往美國喬治城大學擔任高級院士。世銀和喬治城大學均未對此做出回應。